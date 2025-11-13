Cần lưu ý rằng con đường khả thi để có được xe tăng châu Âu mới nhất thông qua chương trình EU SAFE, trong khuôn khổ dự án trên, một thỏa thuận trị giá khoảng 6,5 tỷ euro có thể được thực hiện.

"Việc mua 216 xe tăng KF51 đang được lên kế hoạch. Mối liên hệ giữa hai chương trình này là trực tiếp", ý kiến này được Giám đốc điều hành Rheinmetall - ông Armin Papperger đề xuất.

Romania muốn việc sản xuất xe tăng chủ yếu diễn ra trên lãnh thổ của mình, trong khi công ty Đức yêu cầu tạo ra một hệ sinh thái công nghiệp phù hợp.

Cách tiếp cận như vậy là một phần của chiến lược rộng hơn kết hợp hai lợi ích chính: nhu cầu sản xuất đạn dược của châu Âu và hiện đại hóa lực lượng thiết giáp Romania.

Điểm mấu chốt trong mối quan hệ chiến lược mới giữa Rheinmetall và Bucharest là thỏa thuận mới được ký kết về việc thành lập một nhà máy sản xuất thuốc súng tại thành phố Victoria (Quận Brasov).

Với mục đích này, liên doanh Rheinmetall Victoria SA đã được thành lập, trong đó công ty Đức và Pirochim của Romania (một công ty con của Romarm) là đối tác.

Tuy nhiên trọng tâm chính không chỉ là sản xuất đạn dược mà còn bao gồm chương trình quy mô lớn nhằm nâng cấp đội xe tăng của quân đội Romania, với tổng chi phí ước tính gần 8 tỷ euro.

Xe tăng KF51 Panther sẽ là tương lai của Lục quân Romania?

Romania đã yêu cầu quốc hội phê duyệt giai đoạn thứ hai của chương trình, bổ sung cho giai đoạn đầu tiên - mua 54 xe tăng M1A2 SEPv3 Abrams, đề nghị đã được Hoa Kỳ phê duyệt vào năm 2023, việc giao xe tăng Abrams dự kiến diễn ra sau năm 2026.

Một yêu cầu quan trọng của Bộ Quốc phòng Romania (MApN) là hợp tác về công nghệ và công nghiệp để việc sản xuất, bảo trì và hiện đại hóa xe tăng được thực hiện ngay trong nước.

Trong bối cảnh này, lời đề nghị của Rheinmetall có vẻ hấp dẫn: Công ty Đức tích hợp các khoản đầu tư đã được xác nhận tại Victoria với khả năng sản xuất xe tăng KF51 Panther tại địa phương, định vị mình là đối tác chiến lược lớn của Romania. Nếu được thông qua, xe tăng Đức sẽ có chiến thắng quan trọng trước M1 Abrams của Mỹ.

Hiện tại xe tăng Panther có hai phiên bản trang bị pháo 120 mm và 130 mm, trong đó pháo 130 mm đang trong giai đoạn hoàn thiện tính năng.