Xe tăng K2 Black Panther cuối cùng theo hợp đồng đầu tiên đã được giao

Sao Đỏ |

Hàn Quốc đã hoàn thành nhanh chóng hợp đồng cung cấp xe tăng K2 Black Panther đầu tiên cho Ba Lan.

Xe tăng K2 Black Panther cuối cùng theo hợp đồng đầu tiên đã được giao- Ảnh 1.

20 xe tăng K2 Black Panther nữa đã đến Ba Lan và được phân bổ cho Sư đoàn cơ giới số 16, hoàn thành việc chuyển giao 180 xe theo thỏa thuận đầu tiên với Hàn Quốc.

Xe tăng K2 Black Panther cuối cùng theo hợp đồng đầu tiên đã được giao- Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan - ông Wladyslaw Kosiniak-Kamysz đã công bố thông tin này. Hợp đồng cung cấp 180 xe tăng đầu tiên đã được ký vào ngày 26 tháng 8 năm 2022. Lô đầu tiên gồm 10 chiếc được giao sau đó vài tháng, vào tháng 12 cùng năm.

Xe tăng K2 Black Panther cuối cùng theo hợp đồng đầu tiên đã được giao- Ảnh 3.

Vào tháng 8, Ba Lan đã ký một hợp đồng mới để mua sắm thêm 180 xe tăng K2 của Hàn Quốc. Trong số đó, 64 xe sẽ được sản xuất theo phiên bản K2PL, được điều chỉnh theo nhu cầu của Quân đội Ba Lan.

Xe tăng K2 Black Panther cuối cùng theo hợp đồng đầu tiên đã được giao- Ảnh 4.

Hầu hết các phiên bản xe tăng chiến đấu chủ lực K2PL được phía Hàn Quốc cấp giấy phép sản xuất tại chỗ, cũng như thiết bị phụ trợ, sẽ được sản xuất tại nhà máy ZM Bumar - Labedy.

Xe tăng K2 Black Panther cuối cùng theo hợp đồng đầu tiên đã được giao- Ảnh 5.

Tổng giá trị hợp đồng là 6,7 tỷ đô la. Thỏa thuận này không chỉ bao gồm việc cung cấp thiết bị mà còn bao gồm một gói dịch vụ đi kèm đầy đủ: đào tạo, bảo trì và hỗ trợ đảm bảo kỹ thuật.

Xe tăng K2 Black Panther cuối cùng theo hợp đồng đầu tiên đã được giao- Ảnh 6.

Hàn Quốc đang rất hy vọng sẽ bán thêm được nhiều xe tăng chiến đấu chủ lực K2 Black Panther cho các quốc gia lân cận, và Ba Lan sẽ là trung tâm sản xuất của Seoul đặt tại trung tâm châu Âu.

Xe tăng K2 Black Panther cuối cùng theo hợp đồng đầu tiên đã được giao- Ảnh 7.

Hiện tại nhiều quốc gia đang rất quan tâm tới chiếc K2 Black Panther khi nhận thấy ưu điểm so với Leopard 2 như gọn nhẹ, giá thành rẻ và có thể được giao hàng trong khoảng thời gian nhanh hơn rất nhiều.

Xe tăng K2 Black Panther cuối cùng theo hợp đồng đầu tiên đã được giao- Ảnh 8.

Nhưng bên cạnh đó, không ít ý kiến nhận định thời đại của xe tăng đã qua, chiến trường hiện nay và tương lai sẽ do máy bay không người lái và vũ khí chính xác thống trị, cho nên đầu tư vào MBT đắt đỏ đã không còn hiệu quả.

