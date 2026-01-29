Xe tăng K2 Black Panther của Hàn Quốc tiếp tục gây bão thị trường

Peru chấm dứt kỷ nguyên T-54/55

Peru và Hàn Quốc đã chính thức hoàn tất khuôn khổ mua sắm 54 xe tăng chủ lực K2 Black Panther cùng 141 xe thiết giáp bánh lốp K808 8x8, mở ra thương vụ K2 đầu tiên tại châu Mỹ và cũng là hợp đồng xe tăng đầu tiên của Lima trong hơn nửa thế kỷ. Nhà máy quốc phòng quốc doanh FAME S.A.C. của Peru sẽ tham gia một phần quá trình sản xuất, đồng thời tiếp nhận năng lực bảo dưỡng, hiện đại hóa và từng bước nội địa hóa, qua đó tạo nền tảng công nghiệp quốc phòng bền vững cho quân đội nước này.

Thỏa thuận hiện tại được xem là bước khởi đầu. Kế hoạch dài hạn của Lục quân Peru hướng tới biên chế khoảng 150 xe tăng K2 vào năm 2040 và gần 280 xe K808 vào năm 2034. Khi hoàn tất, K2 sẽ thay thế hoàn toàn đội hình 280 xe tăng T-54 và T-55 có nguồn gốc Liên Xô mà Peru đặt mua từ năm 1973, gồm 24 T-54 và 250 T-55, vốn đã lạc hậu cả về hỏa lực, cảm biến lẫn khả năng sống sót trước chiến tranh hiện đại.

Vì sao K2 vượt Abrams và Leopard 2?

Trong nhiều năm, Peru từng được xem là khách hàng tiềm năng của các dòng xe tăng Nga như T-90M hay thậm chí T-14 Armata. Tuy nhiên, sức ép gia tăng từ Mỹ và các nước phương Tây nhằm hạn chế các quốc gia Mỹ Latinh hợp tác quốc phòng với Nga, Triều Tiên hoặc Trung Quốc đã khiến các lựa chọn ngoài chuẩn NATO gần như bị loại bỏ. Trong bối cảnh đó, K2 Black Panther nổi lên như phương án tối ưu.

Về tổng thể, K2 được đánh giá là xe tăng chuẩn NATO có năng lực toàn diện hàng đầu hiện nay. Xe sử dụng hệ thống nạp đạn tự động, cho phép giảm biên chế kíp lái xuống còn ba người, tức ít hơn 25% so với nhiều đối thủ, đồng thời duy trì tốc độ bắn cao, hiệu suất nhiên liệu tốt và yêu cầu bảo dưỡng thấp hơn. Một ưu thế đáng chú ý là khả năng bắn gián tiếp, cho phép K2 thực hiện vai trò hỏa lực kiểu pháo binh trong những kịch bản tác chiến đặc biệt, điều mà Leopard 2 của Đức hay M1A2 Abrams của Mỹ không được tối ưu.

Sức mạnh của K2 không chỉ đến từ pháo chính mà còn từ hệ thống cảm biến tiên tiến. Xe được tích hợp radar băng sóng milimet, vừa đóng vai trò cảnh báo tiếp cận tên lửa, vừa hỗ trợ máy tính hỏa lực tính toán đường đạn, kích hoạt lựu đạn khói che chắn quang học và hồng ngoại. Kết hợp với máy đo xa laser và cảm biến gió ngang, radar giúp K2 đạt khả năng khóa mục tiêu chính xác. Camera ảnh nhiệt với chế độ bám bắt cho phép theo dõi mục tiêu ở cự ly rất xa, lên tới gần 9,8 km, mang lại lợi thế đáng kể trong tác chiến tầm xa và điều kiện thời tiết phức tạp.

Thương vụ với Peru cho thấy K2 Black Panther đang "làm mưa làm gió" trên thị trường xe tăng chuẩn NATO. Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đều có kế hoạch trang bị khoảng 1.000 xe mỗi nước, với tỷ lệ lớn được lắp ráp theo giấy phép tại châu Âu, góp phần củng cố chuỗi cung ứng và năng lực sản xuất khu vực. Việc K2 được lựa chọn không chỉ phản ánh ưu thế kỹ thuật, mà còn cho thấy sức hấp dẫn của mô hình chuyển giao công nghệ linh hoạt, điều mà nhiều quốc gia đang tìm kiếm để phát triển công nghiệp quốc phòng nội địa.

Trong tương lai gần, K2 có thể phải đối mặt với những đối thủ mới. Xe tăng M1E3 của Mỹ được kỳ vọng sẽ cạnh tranh trực tiếp, dù hiện vẫn chưa ra mắt và được cho là sẽ cải tiến sâu thiết kế Abrams để thích ứng với môi trường tác chiến thời đại UAV. Đồng thời, các mẫu xe tăng thế hệ mới của Trung Quốc, tiêu biểu là Type 100, đang được đánh giá cao về khả năng thích nghi với chiến tranh công nghệ cao, tạo ra áp lực đổi mới liên tục cho các nhà sản xuất phương Tây và Hàn Quốc.

Tuy vậy, với hợp đồng tại Peru, K2 Black Panther đã ghi dấu mốc quan trọng khi thâm nhập thành công châu Mỹ, khẳng định vị thế của Hàn Quốc như một cường quốc xuất khẩu vũ khí công nghệ cao. Đối với Lima, đây không chỉ là một thương vụ mua sắm, mà là bước chuyển mình chiến lược, đưa lực lượng tăng - thiết giáp thoát khỏi di sản Chiến tranh Lạnh để bước vào kỷ nguyên tác chiến hiện đại.