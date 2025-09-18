Xe tăng Israel bao vây Gaza, dòng người sơ tán vội vàng chạy trốn

Trong bối cảnh quân đội Israel tăng cường lực lượng, hàng chục ngàn người Palestine tiếp tục rời khỏi thành phố. Trước khi Israel công bố kế hoạch tấn công, TP Gaza có khoảng một triệu dân, nhiều người trong số đó đã phải di tản nhiều lần.

Mặc dù quân đội Israel đã tuyên bố bắt đầu chiến dịch trên bộ từ ngày 16-9, nhưng các nhân chứng và hình ảnh vệ tinh cho thấy xe tăng vẫn chưa tiến vào thành phố.

Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu người còn ở lại TP Gaza hoặc những người đã rời đi đang di chuyển đến đâu, vì phần lớn miền Nam Gaza đã quá tải người di tản.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy các trại lều khổng lồ vẫn còn tồn tại trong thành phố, nhưng một quan chức quân sự Israel nói với đài CNN rằng hơn 350.000 người đã rời đi.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã đăng trên mạng xã hội X hôm 17-9 thông tin chi tiết về tuyến đường mới để dân thường sơ tán khỏi thành phố.

Theo đó, việc di chuyển sẽ được phép dọc theo đường Salah al-Din, tuyến đường chính chạy từ Bắc xuống Nam trong khu vực. Trong một nỗ lực nhằm tăng tốc cuộc di tản bắt buộc, IDF cho biết tuyến đường này sẽ chỉ mở trong 48 giờ, cho đến trưa ngày 19-9 theo giờ địa phương.

Theo ảnh vệ tinh của Planet Labs chụp ngày 16-9, các xe bọc thép ở cách khu trại Al-Shati, phía Bắc Gaza, chỉ 1,5 km. Ảnh: Planet Labs

Xe tăng vẫn chưa tiến vào thành phố

Ngày 17-9, các nhân chứng nói với đài CNN rằng xe tăng và quân đội Israel hiện tập trung tại khu vực ao Sheikh Radwan, ngay phía Bắc TP Gaza.

Hình ảnh vệ tinh từ hôm 16-9 cho thấy xe tăng đã tiến gần TP Gaza hơn so với vị trí trước đó, nhưng chưa thực sự tiến vào. Các xe bọc thép đã di chuyển khoảng 2 km từ hướng cửa khẩu Zikim ở biên giới phía Bắc của Gaza với Israel.

Theo hình ảnh, quân đội Israel đã tập hợp 2 nhóm lớn xe bọc thép tại Sheikh Radwan, phía Bắc TP Gaza, cùng với các đơn vị bổ sung được bố trí dọc theo các con đường dẫn về phía Israel.

IDF cho biết họ tiếp tục tấn công "các vị trí của Hamas" trong TP Gaza, bao gồm một cơ sở sản xuất vũ khí bị tấn công vào ngày 15-9. IDF cũng nói rằng các cuộc không kích và pháo kích đã tấn công hơn 150 mục tiêu trong TP Gaza để hỗ trợ lực lượng mặt đất trong 24 giờ qua.

Ảnh vệ tinh của Planet Labs chụp ngày 16-9 cho thấy các xe bọc thép và xe tăng đang tập trung ở phía Đông ao Sheikh Radwan. Nhiều tòa nhà xung quanh hư hại nặng nề. Ảnh: Planet Labs

Áp lực quốc tế gia tăng

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 17-9 cho biết họ kịch liệt phản đối cuộc tấn công và kêu gọi Israel ngay lập tức ngừng các hoạt động quân sự tại Gaza.

Qatar, Ả Rập Saudi và Canada cũng lên án cuộc tấn công của Israel. Ủy ban châu Âu đã đề xuất các lệnh trừng phạt thương mại mới nhắm vào Israel và các bộ trưởng cực hữu của nước này để đáp trả chiến dịch đang diễn ra.

Tuy nhiên, một số quốc gia thành viên đã bày tỏ sự e ngại về một động thái như vậy. EU là đối tác thương mại lớn nhất của Israel, chiếm 32% tổng kim ngạch thương mại hàng hóa của Israel dựa trên dữ liệu năm 2024, theo Ủy ban châu Âu.