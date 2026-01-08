Xe tăng T-80BVM của Nga.

Nga đã công bố một bộ chiến thuật tác chiến mới dành cho các đơn vị xe tăng, mô tả các thao tác phối hợp giữa phương tiện bọc thép và hệ thống bay không người lái trong các hoạt động chiến đấu đang diễn ra, theo các tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga và Tập đoàn nhà nước Rostec.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị tiền tuyến hiện áp dụng phương thức tác chiến 2 xe tăng, trong đó một xe khai hỏa từ vị trí đứng ngoài tầm nguy hiểm, trong khi xe thứ 2 thực hiện động tác cơ động nhanh tiến về tiền tuyến.

Hoạt động của cả 2 xe được phối hợp thông qua drone, dùng để trinh sát mục tiêu, hiệu chỉnh hỏa lực và nâng cao nhận thức tình huống trên chiến trường.

Bộ Quốc phòng Nga mô tả đây là sự điều chỉnh nhằm giảm mức độ phơi bày trước các đòn tấn công chính xác và drone góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, học thuyết cập nhật này nhằm duy trì nhịp độ các chiến dịch tiến công, đồng thời hạn chế tổn thất. Kíp xe được chỉ thị phải thay đổi vị trí nhanh, tích hợp trinh sát drone theo thời gian thực và coi khả năng cơ động là một hình thức bảo vệ chủ yếu.

Các cải tiến về kỹ thuật công binh và kỷ luật nghiêm ngặt hơn trong chu trình cơ động cũng là một phần của chỉ dẫn mới.

Drone giữ vai trò then chốt trong phối hợp tác chiến

Theo Rostec, tập đoàn quốc phòng Nga phụ trách các chương trình xe tăng và phương tiện bọc thép, xe tăng “chưa đánh mất vai trò trên chiến trường với tư cách là lực lượng đột phá chủ lực”.

Tập đoàn này cho biết đánh giá trên dựa vào “nhiều tình huống chiến đấu” đã được ghi nhận trong các hoạt động hiện nay.

Trong tuyên bố của mình, Rostec nêu rõ: “Xe tăng, trái với quan điểm phổ biến hiện nay, chưa đánh mất vai trò trên chiến trường với tư cách là lực lượng đột phá chủ lực. Điều này được xác nhận qua nhiều tình huống chiến đấu trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt.”

Họ cho biết các phương tiện này đã trải qua những thay đổi đáng kể về bảo vệ, và chiến thuật sử dụng cũng đã thay đổi. Tuy vậy, xe tăng vẫn là một trong những phương tiện chiến đấu có khả năng sống sót cao nhất trên chiến trường, có thể cung cấp hỏa lực trực tiếp hiệu quả dưới tác động của nhiều loại phương tiện hủy diệt khác nhau, bao gồm cả drone FPV.

Theo Rostec, các xe tăng trong tương lai dự kiến vẫn giữ những đặc trưng truyền thống như khung gầm bánh xích, giáp nặng và pháo cỡ trung hoặc lớn đặt trong tháp pháo xoay.

Tuy nhiên, các yêu cầu mới về tăng cường bảo vệ, hỏa lực và nhận thức tình huống đang định hình các thiết kế của tập đoàn này.

Tích hợp lực lượng quyết định hiệu quả đội hình thiết giáp

Theo Rostec, mức độ phù hợp của các đội hình thiết giáp sẽ phụ thuộc vào khả năng tích hợp với các hệ thống tác chiến khác, thay vì chỉ dựa trên đặc tính của từng nền tảng riêng lẻ.

Tập đoàn này nhấn mạnh: “Đối với các ‘nắm đấm’ thiết giáp trong tương lai, yếu tố then chốt sẽ không phải là đặc tính của một phương tiện đơn lẻ, mà là cấp độ tích hợp mới của nó với các lực lượng và phương tiện khác — hệ thống chỉ huy, điều khiển tự động, các lớp drone khác nhau, robot mặt đất, pháo binh, tác chiến điện tử và phòng không, lực lượng công binh và vũ khí chống tăng.”

Theo Rostec, các đội hình tích hợp như vậy được kỳ vọng sẽ chế áp nhiều mối đe dọa chống tăng trước khi xe tăng bước vào giai đoạn tiến công chủ động, qua đó nâng cao khả năng hoàn thành mục tiêu được giao.

Tập đoàn này cho biết đã đưa kinh nghiệm chiến trường vào một số mẫu đang được sản xuất. Các dòng T-90M “Proryv”, T-80BVM nâng cấp và T-72B3M hiện đại hóa được nêu bật như những nền tảng chuyển tiếp, kết nối năng lực hiện tại với các khái niệm xe tăng tương lai.

Rostec mô tả các gói bảo vệ và hệ thống trên xe của những mẫu này đã được “nâng cấp kịp thời” để đáp ứng yêu cầu tác chiến.

Việc Nga công bố các chiến thuật xe tăng cập nhật và nhấn mạnh vai trò của tác chiến gắn với drone cho thấy nỗ lực điều chỉnh học thuyết thiết giáp trước sức ép ngày càng lớn của chiến trường hiện đại.