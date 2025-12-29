Xe tăng chủ lực bất ngờ khoác ‘lồng thép’ chống drone

Hàn Quốc thử nghiệm giáp lồng trên tháp pháo khi rủi ro từ drone FPV gia tăng.

Trong bối cảnh mối đe dọa từ drone giá rẻ ngày càng gia tăng, quân đội Hàn Quốc đã bắt đầu thử nghiệm các biện pháp bảo vệ mới cho lực lượng thiết giáp tuyến đầu.

Những hình ảnh xuất hiện cuối tháng 12 cho thấy xe tăng chiến đấu chủ lực K2 Black Panther của Lục quân Hàn Quốc được lắp thêm cấu trúc lồng chống máy bay không người lái trong một cuộc huấn luyện bắn đạn thật.

Các xe tăng này vận hành trong môi trường huấn luyện thực tế, không chỉ mang tính trình diễn, cho thấy sự điều chỉnh chiến thuật đang được đánh giá dưới điều kiện chiến đấu.

Việc bổ sung lồng chống drone phản ánh xu hướng toàn cầu, khi nhiều quân đội đã phải ứng phó với thiệt hại nặng nề từ máy bay không người lái điều khiển từ xa và đạn tuần kích trong các cuộc xung đột gần đây.

Cấu trúc lồng bảo vệ trên tháp pháo

Theo hình ảnh được công bố, xe tăng K2 Black Panther – nặng khoảng 55,8 tấn, biên chế 3 người, thuộc thế hệ thứ 4 – được trang bị pháo nòng trơn L55 cỡ 120 mm cùng hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến.

Trên nóc tháp pháo, một cấu trúc dạng khung chữ nhật bằng kim loại hàn và tấm lưới đã được lắp đặt, thường được gọi là “cope cage”.

Cấu trúc này phủ kín khu vực nóc tháp pháo, bao gồm vị trí của trưởng xe và pháo thủ, đồng thời được lắp cách mặt tháp vài chục cm. Khoảng cách này nhằm làm gián đoạn các loại vũ khí tấn công từ trên cao hoặc thuốc nổ thả xuống từ máy bay không người lái.

Thiết kế lồng cho phép pháo chính vẫn vận động bình thường, các cảm biến và vũ khí phụ trên nóc xe vẫn sử dụng được.

Dù làm thay đổi hình dạng tháp pháo, cấu trúc bổ sung này không ảnh hưởng đến thân xe, giáp bên hông hay khoảng sáng gầm, cho thấy nỗ lực tăng cường phòng vệ mà không làm giảm tính cơ động hay yêu cầu thay đổi thiết kế lớn.

Thử nghiệm trong bắn đạn thật và xu hướng toàn cầu

Một số khung hình khác cho thấy hàng loạt xe tăng K2 được bố trí trên tuyến bắn, trong đó có xe đang khai hỏa với chớp lửa đầu nòng rõ rệt, trong khi lồng chống drone vẫn giữ nguyên trên tháp pháo.

Sự xuất hiện đồng loạt của nhiều xe tăng được cải tiến cho thấy đây là cuộc thử nghiệm ở cấp đơn vị, không chỉ dừng lại ở một mẫu thử nghiệm riêng lẻ.

Các biện pháp này nằm trong xu hướng chung của nhiều quân đội trên thế giới kể từ khi chiến sự Nga – Ukraine bùng nổ.

Tại đó, các loại lồng kim loại tạm thời – thường được gọi bằng tên “cope cage”, “barbecue” hay “mangal” – đã được sử dụng để bảo vệ xe tăng trước các cuộc tấn công từ drone và vũ khí đánh từ trên cao. Những cấu trúc này giúp kích nổ sớm, làm chệch hướng hoặc ngăn chặn drone nhỏ nhắm vào nóc tháp pháo.

Trong trường hợp của K2, lồng bảo vệ phủ kín khu vực nóc tháp và cửa ra vào của kíp lái, có thể giảm thiệt hại từ thuốc nổ thả xuống hoặc đầu nổ định hình.

Việc thử nghiệm trong bắn đạn thật cho thấy kíp lái đang học cách vận hành với trọng lượng bổ sung và tầm nhìn bị hạn chế phần nào, đổi lấy khả năng phòng vệ tốt hơn trước mối đe dọa từ trên không.