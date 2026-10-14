HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xe tăng Cheonma-2 nhận cải tiến mới để trở nên bất khả xâm phạm

Bạch Dương
|

Phiên bản mới của xe tăng Cheonma-2 do Triều Tiên chế tạo được trang bị hệ thống phòng vệ chủ động với 12 đạn đánh chặn.

- Ảnh 1.

Triển lãm thành tựu khoa học công nghệ mới khai trương tại Bình Nhưỡng đã trưng bày nhiều mẫu trang thiết bị quân sự do ngành công nghiệp quốc phòng Triều Tiên sản xuất.

Theo các tài liệu do hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố, trong số các hiện vật trưng bày bao gồm 2 xe tăng chiến đấu chủ lực Cheonma-2, còn được biết đến với tên gọi M-2020 theo định danh phương Tây.

Những phương tiện chiến đấu này khác nhau ở một số chi tiết: Một chiếc có những ống phóng có thể nhìn thấy ở phía bên phải tháp pháo, bên trong chứa 2 tên lửa chống tăng dẫn đường, trong khi chiếc kia có hệ thống phòng vệ chủ động (APS) cải tiến, bao gồm hai bệ phóng xoay.

Nếu như phiên bản đầu tiên mang 4 đạn đánh chặn mỗi bên thì hiện nay cơ số đạn được mở rộng lên thành 6, tức là tổng cộng có tới 12 đạn đánh chặn

Theo giới chuyên gia, Triều Tiên đang phân tích kỹ lưỡng kinh nghiệm từ các cuộc xung đột quân sự hiện đại, nơi máy bay không người lái cảm tử được sử dụng rộng rãi. Họ đã đi đến kết luận đúng đắn đó là càng có nhiều vũ khí để tiêu diệt UAV thì càng tốt.

- Ảnh 2.

Xe tăng Cheonma-2 thu hút sự quan tâm lớn từ Chủ tịch Kim Jong-un.

Cả hai phiên bản Cheonma-2 nói trên đều thu hút sự chú ý của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Lý do rất rõ ràng, xét về đặc tính hiệu năng, những chiến xa này đủ sức cạnh tranh ngang ngửa với những chiếc xe tăng đang phục vụ trong quân đội của các đối thủ tiềm năng.

Tuy vậy, trong khi xe tăng K2 Black Panther của Hàn Quốc đã trải qua nhiều cuộc đấu thầu quốc tế, được khách hàng đánh giá rất cao thì chất lượng thực của những chiếc Cheonma-2 vẫn còn là ẩn số.

Theo Rossiyskaya Gazeta
Tags

Xe tăng Cheonma-2

Triều Tiên

kim jong-un.

xe tăng

Hệ thống phòng vệ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút khám xét chỗ ở, bắt tạm giam nguyên kế toán Đặng Thị Lý SN 1981

Giây phút khám xét chỗ ở, bắt tạm giam nguyên kế toán Đặng Thị Lý SN 1981

01:29
Máy bay đặc biệt xuất hiện ở sân bay hơn 16 tỷ USD của Việt Nam lúc rạng sáng

Máy bay đặc biệt xuất hiện ở sân bay hơn 16 tỷ USD của Việt Nam lúc rạng sáng

00:59
Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

01:06
Loạt nâng cấp mới trên Honda City 2026 vừa ra mắt: Giá từ 539 triệu đồng, về đại lý từ ngày mai

Loạt nâng cấp mới trên Honda City 2026 vừa ra mắt: Giá từ 539 triệu đồng, về đại lý từ ngày mai

01:46
Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

01:49
Ford Everest thêm phiên bản mới, thay Wildtrak, có thể kéo rơ-moóc tới 3,5 tấn

Ford Everest thêm phiên bản mới, thay Wildtrak, có thể kéo rơ-moóc tới 3,5 tấn

02:11
Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

01:59
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại