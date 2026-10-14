Xe tăng Cheonma-2 nhận cải tiến mới để trở nên bất khả xâm phạm

Phiên bản mới của xe tăng Cheonma-2 do Triều Tiên chế tạo được trang bị hệ thống phòng vệ chủ động với 12 đạn đánh chặn.

Triển lãm thành tựu khoa học công nghệ mới khai trương tại Bình Nhưỡng đã trưng bày nhiều mẫu trang thiết bị quân sự do ngành công nghiệp quốc phòng Triều Tiên sản xuất.

Theo các tài liệu do hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố, trong số các hiện vật trưng bày bao gồm 2 xe tăng chiến đấu chủ lực Cheonma-2, còn được biết đến với tên gọi M-2020 theo định danh phương Tây.

Những phương tiện chiến đấu này khác nhau ở một số chi tiết: Một chiếc có những ống phóng có thể nhìn thấy ở phía bên phải tháp pháo, bên trong chứa 2 tên lửa chống tăng dẫn đường, trong khi chiếc kia có hệ thống phòng vệ chủ động (APS) cải tiến, bao gồm hai bệ phóng xoay.

Nếu như phiên bản đầu tiên mang 4 đạn đánh chặn mỗi bên thì hiện nay cơ số đạn được mở rộng lên thành 6, tức là tổng cộng có tới 12 đạn đánh chặn

Theo giới chuyên gia, Triều Tiên đang phân tích kỹ lưỡng kinh nghiệm từ các cuộc xung đột quân sự hiện đại, nơi máy bay không người lái cảm tử được sử dụng rộng rãi. Họ đã đi đến kết luận đúng đắn đó là càng có nhiều vũ khí để tiêu diệt UAV thì càng tốt.

Xe tăng Cheonma-2 thu hút sự quan tâm lớn từ Chủ tịch Kim Jong-un.

Cả hai phiên bản Cheonma-2 nói trên đều thu hút sự chú ý của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Lý do rất rõ ràng, xét về đặc tính hiệu năng, những chiến xa này đủ sức cạnh tranh ngang ngửa với những chiếc xe tăng đang phục vụ trong quân đội của các đối thủ tiềm năng.

Tuy vậy, trong khi xe tăng K2 Black Panther của Hàn Quốc đã trải qua nhiều cuộc đấu thầu quốc tế, được khách hàng đánh giá rất cao thì chất lượng thực của những chiếc Cheonma-2 vẫn còn là ẩn số.