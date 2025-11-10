Xe tăng bánh lốp Centauro đã ra trận với bề ngoài khác lạ

Lính dù Ukraine đã tăng cường lớp bảo vệ cho xe tăng bánh lốp Centauro B1 được chuyển giao theo chương trình viện trợ quân sự từ Ý, để chúng có thể ứng phó với thực tế trên chiến trường.

Các hình ảnh về xe bọc thép đã được dịch vụ báo chí của Trung đoàn tấn công đường không độc lập số 78 công bố trong một video dành riêng cho Ngày Lực lượng vũ trang.

Theo video, khả năng bảo vệ của Centauro B1 được tăng cường thông qua lưới chống máy bay không người lái bằng kim loại cách đều nhau, có thể gập lại rất thuận tiện.

Mặc dù lưới chắn này không cung cấp khả năng bảo vệ đáng kể trước các loại đạn nổ lõm, nhưng chúng làm giảm đáng kể hiệu ứng nổ mạnh của đạn lên lớp giáp, giúp tránh bị xuyên thủng.

Ngoài ra, các "con nhím" bổ sung làm từ cáp cũng được lắp đặt trên màn chắn, sẽ di chuyển điểm nổ của máy bay không người lái FPV ra xa lớp giáp hơn nữa. Trong trường hợp này, khi tấn công ở góc nhọn, luồng đạn nổ lõm sẽ bị phân tán hoàn toàn.

Tháp pháo được bao phủ bởi một "mái che" bằng lưới, thiết kế này không hạn chế việc sử dụng súng và cửa sập của xe bọc thép. Một ưu điểm nữa của thiết kế này là khiến FPV của đối phương có thể không phát nổ.

Xe tăng bánh lốp Centauro B1 của Trung đoàn đổ bộ đường không số 78.

Điều đáng chú ý là lớp giáp bổ sung được thiết kế tốt và bảo vệ hoàn toàn xe khỏi mọi hướng tấn công có thể xảy ra.

Đồng thời, lớp giáp cơ bản của xe bảo vệ an toàn cho kíp lái khỏi đạn cỡ 14,5 mm ở xung quanh, và phần trước còn chống được đạn pháo cỡ 25 mm.

Trung đoàn tấn công đường không độc lập số 78 lần đầu tiên giới thiệu thiết bị từ Ý vào đầu tháng 11, khi công bố video về một chiếc xe bọc thép cùng với quân nhân trên xe.

Thông tin không chính thức về việc chuyển giao xe tăng bánh lốp Centauro B1 cho Ukraine đã xuất hiện từ năm 2023, nhưng xác nhận trực quan chỉ mới xuất hiện gần đây.

Tháp pháo xe tăng bánh lốp Centauro.

Số lượng xe được chuyển giao cho quân đội Ukraine vẫn chưa rõ, vì theo truyền thống, Ý không tiết lộ chi tiết về nguồn cung cấp quốc phòng của mình.

Centauro B1 có trọng lượng chiến đấu là 24 tấn và kích thước nhỏ gọn, cho phép cơ động bằng máy bay vận tải quân sự.

Tháp pháo được trang bị pháo Oto Melara 105 mm, một bản sao của Ý từ pháo L7 nổi tiếng của Anh. Giống như xe tăng Leopard 1, pháo nòng xoắn này sử dụng đạn đơn tiêu chuẩn NATO, đảm bảo độ chính xác và hỏa lực cao.

Cỗ máy này khác biệt hoàn toàn so với pháo trên chiếc AMX-10 RC do Pháp cung cấp - mặc dù có cùng cỡ nòng 105 mm, nhưng lại sử dụng một loại đạn khác không tương thích với pháo L7.