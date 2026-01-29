HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xe tải tự trôi, cán cháu nhỏ tử vong thương tâm

Cao Nguyên |

Chiếc xe tải đang đậu thì bất ngờ tự trôi, tông vào 2 mẹ con khiến cháu nhỏ 10 tuổi tử vong tại chỗ.

Chiều 29-1, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ tai nạn giao thông khiến 2 mẹ con thương vong.

Xe tải tự trôi tông vào mẹ con , cháu nhỏ tử vong thương tâm tại Đắk Lắk - Ảnh 1.

Xe tải tự trôi, tông 2 mẹ con thương vong

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông Nguyễn Thái Hưng (SN 1984, ngụ xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe tải mang BKS: 47C-217.06 lưu thông trên đường liên xã Tam Giang (tỉnh Đắk Lắk).

Khi đến đoạn đường liên xã qua thôn Giang Mỹ (xã Tam Giang), ông Hưng dừng xe bên đường rồi xuống xe xử lý công việc.

Lúc này, xe tải bị trôi lùi về phía sau khoảng 30m, tông trúng cháu Nguyễn Thùy L. (SN 2016) đang đi bộ phía sau.

Sau đó, xe tải tiếp tục trôi va chạm vào xe máy và mẹ cháu L. là chị Lê Thị P. (SN 1987, ngụ xã Tam Giang).

Vụ tai nạn khiến cháu L. tử vong tại chỗ; chị P. bị thương.

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc bắt đầu có mưa
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại