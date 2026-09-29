Xe tải tập lái va chạm xe máy ở Gia Lai, 1 người tử vong

Công an tỉnh Gia Lai đang làm rõ nguyên nhân tai nạn giao thông giữa xe tập lái và xe máy trên đường tránh Pleiku khiến một nam công nhân tử vong.

Chiều 28/9, UBND xã Gào (tỉnh Gia Lai) thông tin, trên địa bàn xảy vụ tai nạn giao thông giữa xe tải tập lái và xe máy, khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, xe tải tập lái mang biển kiểm soát 81C - 242.XX của Trường Cao đẳng Gia Lai do học viên V.H.V (25 tuổi, trú tại xã Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) cầm lái, trên xe có giáo viên theo hướng dẫn, di chuyển trên đường Hồ Chí Minh (đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku).

Khi di chuyển đến địa phận làng Nang Long - O Sơr (xã Gào), xe tải tập lái đã va chạm với xe máy do ông S.V. (42 tuổi, trú tại xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) cầm lái. Thời điểm này, ông V. đang đi từ đường đất thuộc rẫy cà phê di chuyển ra tuyến đường tránh.

Cú va chạm mạnh khiến ông V. cùng xe máy bị cuốn vào gầm xe tải. Mặc dù nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng do chấn thương quá nặng đã không qua khỏi.

Theo UBND xã Gào, hoàn cảnh gia đình ông S.V. vô cùng khó khăn. Hai vợ chồng từ xã Phú Thiện lên xã Gào để làm công nhân cho một trang trại trồng chuối tại địa phương. Tai nạn thương tâm xảy ra khi ông V. đang trên đường lái xe máy đi mua cơm trưa. Ngay sau sự việc, bước đầu chủ trang trại chuối nơi hai vợ chồng làm việc đã hỗ trợ cho gia đình nạn nhân số tiền 10 triệu đồng để lo hậu sự.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe tập lái và xe máy trên tuyến tránh đô thị Pleiku, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Báo Gia Lai)

Trước đó, Báo Điện tử VTC News thông tin một vụ tai nạn giao thông tương tự xảy ra vào khoảng 19h45 ngày 26/9, trên tỉnh lộ 276 mới, đoạn đường dẫn đi cầu Kinh Dương Vương qua thôn Thượng (xã Phật Tích, TP Bắc Ninh) khiến một người tử vong.

Theo đó, xe tập lái biển số 99A-295.xx do chị P.T.H. (38 tuổi, trú tại xã Gia Lâm, Hà Nội) cầm lái, trên xe có ông P.Đ.T. (54 tuổi, trú tại xã Lương Tài, Bắc Ninh), giáo viên dạy lái xe. Trong quá trình di chuyển, xe tập lái xảy ra va chạm với một phương tiện cơ giới đi cùng chiều. Sau cú va chạm, chiếc xe lao sang phần đường ngược chiều và đối đầu ô tô tải biển số 99C-105.xx do anh L.V.H. (38 tuổi, trú tại phường Đồng Nguyên, Bắc Ninh) cầm lái.

Vụ tai nạn khiến ông T., giáo viên Trường Trung cấp Thuận Thành, bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Chị H. bị thương, được đưa tới bệnh viện điều trị. Tại hiện trường, chiếc xe tập lái bị biến dạng nặng, phần đầu và phía sau xe hư hỏng nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn xe tập lái ngày 17/9 tại Đắk Lắk

Tương tự ngày 17/9, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường tránh Đông Buôn Ma Thuột (đoạn qua buôn Ta Ra, xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk) khiến một giáo viên dạy lái xe tử vong.

Theo đó, khoảng 10h50 ngày 17/9, tại Km11+700 đường tránh Đông Buôn Ma Thuột, anh B.C.H (Sinh 2008, trú xã Ea Sar, tỉnh Đắk Lắk) lái ô tô tập lái BKS 47C-348.55 của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp đào tạo lái xe Nam Việt, chở theo giáo viên dạy lái P.T. T. (Sinh năm 1993, trú thôn 14, xã Ea Kly).

Xe tập lái di chuyển theo hướng từ Quốc lộ 27 đi Quốc lộ 26. Khi đến Km11+700, xe tông vào phía sau ô tô tải BKS 79H-129.42 đang đỗ cùng chiều phía trước. Vụ va chạm khiến giáo viên dạy lái tử vong tại chỗ. Phần cabin xe tập lái bị biến dạng, hư hỏng nặng; thiệt hại tài sản ước tính khoảng 40 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do người điều khiển xe tập lái không chú ý quan sát.