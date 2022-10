Xe tải nằm 'vắt vẻo' trên thành cầu sau tai nạn liên hoàn

Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh cho biết, tại quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Thạch Hà vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn, may mắn không có người thương vong.



Theo đó, khoảng 14h15 ngày 3/10, xe container BKS 29C-744.10 kéo theo rơ-mooc 29R-0592 do tài xế Đào Văn Quân (SN 1981, trú Thanh Hoá) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Nam- Bắc.

Xe tải lao lên thành cầu sau vụ tai nạn.

Khi di chuyển đến đoạn qua thôn Hoà Hợp, xã Thạch Kênh (Thạch Hà) thì bất ngờ tông trúng xe ô tô tải BKS 38C-039.99 do tài xế Lê Hồng Thuận (SN 1964, trú TP Hà Tĩnh) điều khiển, chạy cùng chiều.

Bị tông mạnh phía sau, chiếc xe tải lao về phía trước, gây va chạm với ô tô tập lái BKS 38A-159.34 do chị Trần Thị Hương (SN 1992, trú huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) điều khiển. Sau cú tông đuôi liên tiếp, xe tải mất lái lao lên nằm vắt vẻo trên thành cầu Già (giáp ranh giữa huyện Thạch Hà và Can Lộc) suýt rơi xuống sông.

Lực lượng chức năng có mặt phân luồng giao thông trên tuyến đường tránh bị ách tắc.

Xe ô tô bị hư hỏng sau vụ tai nạn.