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Xe tải lật ở Sơn La, tài xế mắc kẹt trong cabin biến dạng

Viên Minh
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Lực lượng chức năng Sơn La giải cứu thành công tài xế Lường Văn Thoan mắc kẹt trong cabin xe tải bị lật tại xã Nậm Ty.

Thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, khoảng 8h30 ngày 3/11, tại tuyến đường liên bản thuộc bản Pàn, xã Nậm Ty, một xe tải bị lật trong quá trình lùi. Cabin xe bị biến dạng, tài xế Lường Văn Thoan mắc kẹt bên trong, không thể tự thoát ra ngoài.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ lật xe khiến tài xế Thoan bị mắc kẹt trong cabin sáng 3/11. (Ảnh: Công an tỉnh Sơn La)

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Nậm Ty khẩn trương cử người đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tại chỗ triển khai cứu nạn. Đồng thời, đơn vị thông báo cho Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 6 đến chi viện.

Chỉ huy Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 6 điều động 14 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng và một xe chở quân đến hiện trường. Quãng đường từ đơn vị đến địa điểm xảy ra tai nạn khoảng 25km.

- Ảnh 2.

Tài xế được lực lượng chức năng đưa ra ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Sơn La)

Tại hiện trường, các chiến sĩ triển khai phương án đưa nạn nhân ra khỏi cabin xe tải bị biến dạng. Sau khi được giải cứu, anh Lường Văn Thoan được lực lượng chức năng và gia đình khẩn trương đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Sông Mã cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân bị đa chấn thương, trong đó có chấn thương cột sống.

Sự phối hợp khẩn trương, trách nhiệm giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH với Công an xã Nậm Ty và các lực lượng tại chỗ đã góp phần đưa người bị nạn thoát khỏi tình huống nguy hiểm, kịp thời được chăm sóc y tế.

Công an xác minh, ngăn chặn giao dịch chuyển tiền như sau
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Nậm Ty

công an tỉnh Sơn La

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