HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xe tải lao xuống vực ở Tà Zôn: 3 người tử vong, tài xế bị thương nặng

Châu Tỉnh |

Xe tải chở vật tư thi công viễn thông bất ngờ lao xuống vực tại triền núi Tà Zôn. Ba người tử vong, tài xế bị thương nặng.

Sáng 8-4, lãnh đạo xã Hàm Thuận (Lâm Đồng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Theo báo cáo nhanh của công an xã, khoảng 8 giờ 40 phút cùng ngày, tại khu vực triền núi Tà Zôn (thôn 2, xã Hàm Thuận), xe tải biển số 29H-252.65 do tài xế Nguyễn Tấn Trường (SN 1999, trú Nghệ An) điều khiển chở vật tư thi công công trình của đơn vị viễn thông VNPT khi di chuyển trên triền núi thì bất ngờ lao xuống vực.

Xe tải lao xuống vực ở Tà Zôn , 3 người tử vong , tài xế bị thương nặng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

Cú lao từ độ cao lớn khiến phương tiện đâm vào trụ sở văn phòng của một công ty con thuộc Tập đoàn Rạng Đông, phần đầu xe vỡ nát, hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn làm 3 người tử vong gồm: Nguyễn Kim Trung Thịnh (SN 1989, trú thôn 2, xã Hàm Thuận), Lê Văn Mười (SN 1977, trú thôn 3, xã Hàm Thuận) và Nguyễn Thanh Nhã (SN 2001, trú Trần Đề, Cần Thơ).

Tài xế Nguyễn Tấn Trường bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã tiếp nhận tin báo, bảo vệ hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành xác minh, điều tra nguyên nhân.vụ việc.

Tags

xe tải lao xuống vực

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại