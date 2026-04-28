Clip xe tải tông nhiều xe máy ở TPHCM, 2 người thương vong





CLIP: Hiện trường tai nạn.

Ngày 28-4, Công an xã Xuân Thới Sơn, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Đoạn camera ghi lại vụ việc.

Theo điều tra, lúc 13 giờ 27 cùng ngày, nam tài xế lái xe tải biển số TPHCM chạy trên đường Lê Quang Đạo, hướng ngã tư Hóc Môn đi cầu An Hạ.

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường.

Khi đến ngã ba giao lộ với đường Lê Lợi – Dương Công Khi, xã Xuân Thới Sơn, thì bất ngờ tăng tốc lao tới, tông một xe máy đang dừng chờ đèn đỏ và một số xe máy đang băng qua đường. Xe tải kéo lê một xe máy, lao vào nhà dân rồi dừng lại.

Vụ việc khiến ông T., 37 tuổi tử vong. Một người đàn ông 39 tuổi cũng bị thương nặng được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Ngoài ra, mái hiên và cửa cuốn của hai căn nhà bị hư hỏng, 3 xe máy nằm ngổn ngang ở hiện trường.

Công an xã Xuân Thới Sơn sau đó phối hợp lực lượng CSGT đến hiện trường điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân tai nạn.