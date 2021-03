Xe sang khan hiếm, khách có phải 'chờ dài cổ'?

Haxaco, một trong ba doanh nghiệp phân phối chính thức của Mercedes-Benz tại Việt Nam đã công bố kết quả kinh doanh năm 2020 với tổng doanh thu đạt 5,5 nghìn tỷ đồng, tăng 8% và lợi nhuận ròng là 125 tỷ đồng, tăng 145%.

Bất chấp đại dịch Covid-19, năm 2020, đã có khoảng 15.000 xe sang đến tay người Việt, trong đó Mercedes chiếm 46% thị phần xe sang với 6.850 chiếc. Doanh số bán xe Mercedes-Benz của Haxaco đạt 2.558 chiếc.

Mercedes là thương hiệu xe sang duy nhất được lắp ráp tại Việt Nam nên đã tận dụng được đáng kể lợi thế từ Nghị định 70/2020/NĐ-CP. Bằng chứng là nhu cầu mua xe Mercedes trong nửa cuối năm 2020, quý 3 và quý 4 lần lượt tăng 18% và 10% so với quý liền trước.

Mặc dù vậy, sản lượng tiêu thụ xe Mercedes vẫn thấp hơn so với kế hoạch của Haxaco do sản lượng sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn về nguồn cung linh kiện ô tô từ các nhà máy Mercedes tại Đức, nguyên nhân do lệnh giãn cách xã hội tại EU kéo dài.

Nhiều thương hiệu xe sang khác nhập khẩu từ EU như BMW, Audi và Volvo cũng phải chịu tình trạng thiếu hụt xe tương tự trong năm 2020.

Sang đến năm 2021, Daimler (công ty mẹ của Mercedes) đang cố gắng tái khởi động việc sản xuất Mercedes tại Đức sau làn sóng Covid-19 thứ 2 với kỳ vọng sẽ đáp ứng một lượng lớn các đơn hàng trên thế giới trong quý 3 và quý 4/2021.

Cho đến khi đó, nguồn cung Mercedes Benz và các thương hiệu ô tô EU khác sẽ tiếp tục ảm đạm trước khi các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng.

Tình trạng khan hiếm nguồn cung xe sang có thể khiến nhu cầu về xe sang và nhu cầu mua xe Mercedes tại Việt Nam chịu sự dồn nén đáng kể, ít nhất là trong nửa đầu năm 2021.

Nửa đầu năm 2020, để vượt qua giai đoạn ảm đạm do dịch Covid-19, Mercedes đã tạm thời hỗ trợ các đại lý bằng cách tăng chiết khấu bán hàng và bổ sung các chương trình ưu đãi cho các đại lý. Chính sách này khiến các nhà phân phối Mercedes như Haxaco, Vietnam Star, và An Du thu được lợi nhuận cao hơn trên mỗi chiếc xe bán ra trong nửa cuối năm 2020.

Sau khi EVFTA có hiệu lực (tháng 7/2020), thuế nhập khẩu ô tô của EU bắt đầu giảm từ 70% xuống 0% trong 10 năm (2020 - 2030), trong khi phụ tùng ô tô của EU giảm từ 45% xuống 0% trong 7 năm (2020 - 2027).

Hiện tại, thuế nhập khẩu chiếm 26% giá xe Mercedes nhập khẩu và 18% giá xe Mercedes lắp ráp trong nước. Khi thuế nhập khẩu giảm dần, lợi nhuận trên mỗi chiếc xe bán ra của Mercedes sẽ tăng do giá xe sang thường khó giảm, hoặc giảm ít hơn so với mức giảm thuế nhập khẩu.

Mặc dù cả Mercedes và Haxaco đều không tiết lộ nhiều thông tin về các chính sách chiết khấu giữa nhà sản xuất và đại lý trong những năm tới sau EVFTA, nhưng theo nhận định của SSI Research, Haxaco cũng như An Du và Vietnam Star có thể hưởng lợi do Mercedes có thể tăng chiết khấu bán hàng cho đại lý như một phương pháp gián tiếp thay vì hạ giá niêm yết của xe nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng mà không làm ảnh hưởng đến vị thế thị trường của hãng trong phân khúc xe sang.