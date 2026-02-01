Xé rách tờ vé số xong mới biết có trúng thưởng, người phụ nữ nhận cái kết bất ngờ

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước câu chuyện một người phụ nữ do dò sót kết quả nên đã tự tay xé rách tờ vé số trúng thưởng. Nhiều người quan tâm sự việc, không biết sau đó, người phụ nữ có được nhận thưởng hay không.

Chia sẻ trên báo Dân trí ngày 1/2, chủ đại lý vé số T.L. (ở phường Long Bình, TP.HCM) cho biết trước đó, có một phụ nữ đã mang tờ vé số bị rách đến đại lý đề nghị đổi thưởng.

Tờ vé số có 5 số cuối là 04227 của đài Vũng Tàu, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 27/1, trúng giải nhất trị giá 30 triệu đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

Tờ vé số trúng giải 30 triệu đồng bị rách nhưng vẫn đủ điều kiện đổi thưởng.

Kể thêm về sự việc trên báo Thanh Niên, chủ đại lý vé số T.L. nói, vị khách mua tờ vé số ủng hộ người bán, cũng không nghĩ là sẽ trúng. Khi dò kết quả, người này dò không kỹ nên xé và định vứt vao sọt rác. Rất may, một người thân đã cầm tờ vé số rồi kiểm tra lại, phát hiện vé trúng giải nhất nên liên hệ đại lý.

Ban đầu, họ rất lo lắng vì nghĩ tờ vé số đã bị rách, không được nhận thưởng. Tuy tờ vé số bị rách một đoạn ngắn từ mép trên xuống nhưng không ảnh hưởng đến các dãy số xác định giải thưởng nên chủ đại lý vẫn đổi thưởng bình thường khiến người phụ nữ rất vui mừng.