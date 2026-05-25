HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xe phun nước rửa đường sụt hố trên phố Hà Nội

VĂN HÀ
|

Xe phun nước rửa đường bị sụt bánh xuống hố giữa ngã tư Tràng Thi - Quán Sứ (Hà Nội), tài xế phải xả bớt nước để giảm trọng tải phục vụ công tác cứu hộ.

Khoảng 13h ngày 25/5, xe phun nước rửa đường khi đi qua ngã tư Tràng Thi - Quán Sứ (phường Cửa Nam, TP Hà Nội) bất ngờ bị sụt bánh trước xuống hố tại khu vực đang thi công cống thoát nước, khiến phương tiện mắc kẹt, không thể di chuyển.

Xe phun nước rửa đường sụt hố giữa ngã tư Tràng thi - Quán Sứ Hà Nội - Ảnh 1.

Bánh trước của xe phun nước rửa đường bị sụt hố.

Theo ghi nhận tại hiện trường, miệng hố rộng khoảng 0,5 m, nằm giữa ngã tư.

Sau sự cố, lực lượng chức năng điều xe cẩu tới hỗ trợ. Tài xế phải xả bớt nước trong bồn để giảm tải trọng, phục vụ công tác cứu hộ.

Xe phun nước rửa đường sụt hố giữa ngã tư Tràng thi - Quán Sứ Hà Nội - Ảnh 2.

Hiện trường vụ việc.

Xe phun nước rửa đường sụt hố giữa ngã tư Tràng thi - Quán Sứ Hà Nội - Ảnh 3.

Đến hơn 14h, chiếc xe được cẩu khỏi hố.

Thời gian gần đây, Hà Nội ghi nhận nhiều vụ sụt lún mặt đường tại các khu vực đang thi công công trình. 10 ngày trước, ô tô con đang đi trên đường Quán Sứ (đoạn cổng Bệnh viện K) cũng bị sụt bánh trước xuống hố.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố khẩn trương rà soát, sửa chữa các hư hỏng kết cấu nền, mặt đường trên loạt tuyến đang thi công như Nguyễn Trãi, Phan Chu Trinh, Quang Trung, Lý Thái Tổ… nhằm bảo đảm an toàn giao thông. Sở nhấn mạnh, không để xảy ra tai nạn giao thông do hư hỏng hạ tầng trong quá trình thi công.

Việc hoàn trả mặt đường phải thực hiện theo từng phân đoạn, hoàn thiện xong mới được triển khai tiếp. Trường hợp gây hư hỏng hạ tầng, nhà thầu phải sửa chữa, khôi phục nguyên trạng.

Các đơn vị thi công phải tăng cường kiểm soát bụi, vệ sinh môi trường, thực hiện che chắn, rửa xe, phun sương giảm bụi; vật liệu, phế thải phải được che phủ kín, không để phát tán ra môi trường.


Tags

sụt hố Hà Nội

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

01:15
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

01:02
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại