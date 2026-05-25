Khoảng 13h ngày 25/5, xe phun nước rửa đường khi đi qua ngã tư Tràng Thi - Quán Sứ (phường Cửa Nam, TP Hà Nội) bất ngờ bị sụt bánh trước xuống hố tại khu vực đang thi công cống thoát nước, khiến phương tiện mắc kẹt, không thể di chuyển.

Bánh trước của xe phun nước rửa đường bị sụt hố.

Theo ghi nhận tại hiện trường, miệng hố rộng khoảng 0,5 m, nằm giữa ngã tư.

Sau sự cố, lực lượng chức năng điều xe cẩu tới hỗ trợ. Tài xế phải xả bớt nước trong bồn để giảm tải trọng, phục vụ công tác cứu hộ.

Hiện trường vụ việc.

Đến hơn 14h, chiếc xe được cẩu khỏi hố.

Thời gian gần đây, Hà Nội ghi nhận nhiều vụ sụt lún mặt đường tại các khu vực đang thi công công trình. 10 ngày trước, ô tô con đang đi trên đường Quán Sứ (đoạn cổng Bệnh viện K) cũng bị sụt bánh trước xuống hố.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố khẩn trương rà soát, sửa chữa các hư hỏng kết cấu nền, mặt đường trên loạt tuyến đang thi công như Nguyễn Trãi, Phan Chu Trinh, Quang Trung, Lý Thái Tổ… nhằm bảo đảm an toàn giao thông. Sở nhấn mạnh, không để xảy ra tai nạn giao thông do hư hỏng hạ tầng trong quá trình thi công.

Việc hoàn trả mặt đường phải thực hiện theo từng phân đoạn, hoàn thiện xong mới được triển khai tiếp. Trường hợp gây hư hỏng hạ tầng, nhà thầu phải sửa chữa, khôi phục nguyên trạng.

Các đơn vị thi công phải tăng cường kiểm soát bụi, vệ sinh môi trường, thực hiện che chắn, rửa xe, phun sương giảm bụi; vật liệu, phế thải phải được che phủ kín, không để phát tán ra môi trường.



