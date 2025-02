Gã xe ôm công nghệ lên kế hoạch phóng hỏa đốt nhà "kẻ thù" ở Hà Nội như thế nào?

Liên quan đến vụ việc gia đình bà Lê Thị Tuất (79 tuổi, ở Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội) bị tẩm xăng phóng hỏa giữa đêm xảy ra hôm 19/2 gây xôn xao dư luận, mới đây, cơ quan chức năng đã xác định được kẻ dã tâm đốt nhà bà Tuất là Nguyễn Hữu Đức (SN 1991, ở số 12 ngách 299/62 phố Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai), làm nghề xe ôm công nghệ.

Nguyên nhân khiến Đức ra tay là do có mâu thuẫn với chủ nhà nên nảy sinh ý định mua xăng phóng hỏa để trả thù.

Để thực hiện ý định, tối 18/2, sau khi trả khách, trên đường về nhà, Đức mua một chai nước ngọt uống. Tới 0h ngày 19/2, Đức dùng khẩu trang y tế màu đen che biển kiểm soát xe máy, sau đó đi tới cây xăng mua 10.000 đồng tiền xăng và đến nhà "kẻ thù".

Hình ảnh Đức phóng hỏa nhà bà Tuất.

Đối tượng đi một vòng để xem xét, kiểm tra đúng nhà đối phương rồi dừng lại trước cổng, cầm chai xăng bọc giẻ ném vào phóng hỏa, sau đó leo lên xe máy bỏ chạy. Lát sau, Đức quay lại hiện trường thì thấy lửa đã tắt. Đối tượng bỏ đi, trên đường thì phi tang chiếc bật lửa.

Nguồn tin trên báo An ninh Thủ đô cho biết, khi bị bắt giữ, Đức vẫn tự tin rằng kịch bản gây án của mình không để lại dấu vết và tỏ ra ngoan cố, quanh co chối tội. Nhưng sau đó, Đức đã phải nhận tội. Đối tượng đã bị Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi Giết người.

Đối tượng Đức tại cơ quan công an.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip do camera an ninh ghi lại cảnh Đức đi xe máy che biển số vào con ngõ trên phố Đại Từ, dừng lại trước cổng một ngôi nhà rồi châm lửa đốt. Gây án xong, Đức lên xe bỏ chạy, lửa dần bùng lên, khói bốc ra. Thời điểm này, trong gia đình bà Tuất có 6 người đều đang ngủ, rất may không có ai bị thương.

Bà Tuất cho biết gia đình sống hiền lành, không xích mích, mâu thuẫn, to tiếng với ai trong nhiều thập kỷ qua. Trước khi xảy ra sự việc, gia đình bà cũng không nhận được bất kỳ lời đe dọa hay có dấu hiệu bất thường nào. Gia đình không thể lý giải được vì sao lại có người muốn phóng hỏa đốt nhà.