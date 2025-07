Ngày 14-7, ông Vương Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Vạn An, tỉnh Nghệ An, cho biết sáng cùng ngày, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An, lãnh đạo các chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ xe ô tô tông 2 xe máy rồi lao xuống sông khiến nhiều người thương vong.

Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An, lãnh đạo chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Ảnh: MXH

Trong đó, Ban An toàn giao thông Nghệ An hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong 5 triệu đồng, hỗ trợ người bị thương 2 triệu đồng. Đại diện chính quyền xã Vạn An và xã Đại Huệ cũng đã trao hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân với số tiền 5 triệu đồng/người tử vong và 2 triệu đồng/người bị thương.

Được biết, trong 6 nạn nhân của vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng có 4 người trong gia đình tại xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An. Đó là trường hợp của gia đình anh Đ.Đ.C. (32 tuổi, tử vong) và cháu Đ. Đ.Q. (9 tuổi, cháu anh C., tử vong). Ngoài ra, vợ anh C. là chị N.T.B. (28 tuổi) và cháu Đ.Đ.P. (4 tuổi, con trai) bị thương nặng sau vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An

Theo chính quyền địa phương, hai vợ chồng anh C. có hoàn cảnh khó khăn, đều làm công nhân trong một nhà máy gần nhà. Vợ chồng anh C. có một con 4 tuổi, chị B. vợ anh C. đang mang thai đứa con thứ hai. Ngày 13-7, anh C. chở vợ, con và cháu trai về quê vợ ở huyện Thanh Chương (cũ) chơi. Chiều cùng ngày, trên đường về nhà, thì không may gặp nạn.

Được biết, ngoài chị B. và con trai đang điều trị tại bệnh viện, một nạn nhân khác là bà H.T.Q. (52 tuổi), đang được điều trị tại bệnh viện Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An trong tình trạng sức khỏe đã bắt đầu ổn định. Riêng tài xế ô tô gây tai nạn là ông T.H.B. (37 tuổi, trú xã Vạn An, tỉnh Nghệ An) bị thương nặng cũng đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Lực lượng chức năng trục vớt xe ô tô lao xuống sông

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 16 giờ 30 chiều 13-7, tại km32+100 quốc lộ 46A đoạn qua khối Ba Hà, xã Vạn An, ô tô BKS 37A-348.xx do anh T.H.B. (37 tuổi, ngụ xóm Hồng Sơn, xã Thượng Tân Lộc (cũ); nay là xã Vạn An) điều khiển chạy hướng xã Kim Liên - xã Vạn An.

Trên xe anh B. có anh T.V.T. (35 tuổi, ngụ xã Vạn An) và anh T.H.S. (SN 1990, trú tỉnh Hà Tĩnh). Khi di chuyển đến đoạn cầu Thiên Đường, xã Vạn An, xe anh B. va chạm với xe máy của anh Đ.Đ.C. (32 tuổi, ngụ xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An) chở vợ N.T.B.(28 tuổi) và con trai Đ.Đ.P. (4 tuổi), cháu Đ.Đ.Q. (9 tuổi) và xe máy do bà H.T.Q. (52 tuổi) chạy cùng chiều phía trước rồi tông gãy lan can cầu, lao xuống sông.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 6 người thương vong

Hậu quả vụ tai nạn làm anh C. tử vong, anh B., chị B. và cháu P. bị thương nặng. Riêng cháu Q. và anh S. rơi xuống sông mất tích, thi thể đã được tìm thấy sau đó.