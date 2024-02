Sáng 26/2, Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Giang (SN 1974), trú tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh để điều tra, xử lý về hành vi vi phạm an toàn giao thông , chống người thi hành công vụ.

Sau khi bỏ chạy, bị xe chuyên dụng của CSGT đuổi, ra tín hiệu dừng xe nhưng lái xe ô tô khách vẫn cố tình trốn tránh. (ảnh cắt từ video của CSGT).

Đối tượng Nguyễn văn Giang (bìa phải) khai nhận hành vi tại cơ quan công an.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 25/2, trên tuyến đường quốc lộ 1A, tổ công tác CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện ô tô khách hiệu HyunDai 29 chỗ ngồi do Nguyễn Văn Giang điều khiển chạy quá tốc độ quy định. Lúc này, chiếc xe chạy hướng Lạng Sơn – Hà Nội với tốc độ 75 km/h trong khi đó, tốc độ tối đa qua đoạn đường trên là 50 km/h. Lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra; tuy nhiên, lái xe đã không chấp hành hiệu lệnh mà vẫn tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy. Ngay lập tức, tổ công tác đã sử dụng xe chuyên dụng bám theo và nhiều lần ra hiệu lệnh dừng xe nhưng lái xe vẫn không chấp hành, lạng lách đánh võng trên đường gây mất an toàn giao thông cho các phương tiện khác. Đáng chú ý, ô tô này còn đâm nhiều lần vào đuôi xe chuyên dụng của CSGT khiến phương tiện này hư hỏng.

Xe ô tô chuyên dụng của CSGT bị đâm vào sau xe, hư hỏng.

Sau nhiều cú đâm, phương tiện xe ô tô khách hư hỏng nặng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã buộc chiếc xe ô tô chở khách kể trên phải dừng lưu thông, qua kiểm tra xác định, ô tô này là xe kinh doanh vận tải hành khách mà không có camera giám sát hành trình, chở hành khách không có hợp đồng và danh sách hợp đồng vận chuyển.

Trong 2 ngày vừa qua, trên tuyến đường quốc lộ 1A thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn liên tiếp xảy ra các vụ chống người thi hành công vụ. Ngày 24/2, một thanh niên chở bạn đi xe mô tô không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của CSGT, đâm trực diện vào tổ công tác khiến một chiến sỹ công an bị thương.