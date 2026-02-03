HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Xe ô tô bán tải gặp nạn dập nát, 3 người bị thương

Như Quỳnh |

Lưu thông trên quốc lộ, xe ô tô bán tải gặp tai nạn bị lật dập nát, 3 người bị thương.

Chiều 3-2, thông tin từ UBND xã Cán Tỷ, tỉnh Tuyên Quang cho biết trên địa bàn xã mới xảy ra vụ tai nạn khiến 3 người bị thương.

Xe ô tô bán tải gặp nạn dập nát, 3 người bị thương - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người thương. Ảnh: Người dân cung cấp

Trước đó, vào trưa cùng ngày, xe ô tô bán tải BKS 35C-157.xx lưu thông trên quốc lộ 4C, khi đến đoạn dốc Cán Tỷ thì bị lật khiến xe ô tô dập nát. Vụ tai nạn khiến tài xế và 2 người ngồi trên xe bị thương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường giải cứu, đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quản Bạ.

Hiện, nguyên nhân gây tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

