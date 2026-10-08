Xe Nhật ngang cỡ Vios sắp về Việt Nam, đại lý nhận cọc: Dáng đẹp, lái hay, sẽ "ăn xăng như ngửi"?

Phiên bản mới có khả năng trang bị động cơ hybrid với khả năng tiết kiệm nhiên liệu đáng kể.

Theo một số nguồn tin, phiên bản mới của mẫu Honda City có thể sẽ được bán ra tại Việt Nam trong thời gian sắp tới. Các phỏng đoán này đến từ việc trong tháng 10, Honda Việt Nam đã dừng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ với riêng City - chương trình vốn được duy trì liên tục từ giữa năm 2026. Trước đó, vào tháng 8/2026, Honda Việt Nam cũng đã đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho thiết kế mới của Honda City.

Những động thái này được cho là nhằm chuẩn bị cho mẫu Honda City facelift sẽ ra mắt trong thời gian tới; một số nguồn tin không chính thức cho rằng phiên bản mới sẽ xuất hiện vào ngày 12/10 tới. Hiện nay số đại lý Honda cũng đã bắt đầu nhận đặt cọc với hai phiên bản L và RS. Phía đại lý cho biết mẫu xe mới cũng sẽ được bàn giao ngay trong tháng 10.

Mẫu Honda City đã được ra mắt tại nhiều thị trường và được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam

Những thay đổi sớm được hé lộ trên Honda City

Thay đổi đầu tiên có thể quan sát ngay từ ngoại hình, Honda City đã không mang hình dáng của một "tiểu Civic". Dù vậy, mẫu xe hạng B này vẫn được nhà sản xuất đưa vào những đặc tính thể thao của những người đàn anh. Cụm đèn pha trước được thiết kế lại mang hơi hướng của mẫu coupe thể thao Honda Prelude.

Theo những thông tin không chính thức, Honda City mới được cho là sẽ có hai phiên bản L và RS. Ở ngoại thất, bản L sẽ được tái sử dụng mâm 15 màu bạc trên bản G hiện hành. Phiên bản RS sẽ được sử dụng mâm 16 sơn đen bóng với thiết kế mới. Tay nắm cửa bản RS cũng sẽ sử dụng sơn đen bóng. Hệ thống chiếu sáng mới là dạng LED thấu kính thay cho dạng LED chóa.

Cụm đèn LED mới được nâng cấp cả từ công năng tới ngoại hình, với thiết kế lấy cảm hứng từ Honda Prelude

Nếu như ở phần đầu Honda City có sự thay đổi đáng kể về mặt thiết kế từ cụm đèn pha tới cản trước, thì ở phần đuôi xe cũng có những thay đổi mang đậm tính thể thao hơn. Cụm đèn sau được chuyển sang tông màu khói trên bản RS. Phần cản sau cũng được thiết kế lại tăng thêm độ hầm hố. Sự thay đổi thiết kế của phần cản cũng làm thay đổi chiều dài của xe. Kích thước tổng thể (dài x rộng x cao) đạt 4.594 x 1.748 x 1.489 mm, chiều dài cơ sở giữ nguyên 2.600 mm.

Phần cản xe cùng các chi tiết như cánh gió, gương, tay nắm cửa, mâm được sơn đen làm tăng thêm độ nhận diện "DNA thể thao" của Honda City

Ở nội thất, Honda City sẽ được nâng cấp từ màn hình giải từ 8 inch lên 10 inch. Trên phiên bản RS còn được hỗ trợ kết nối Apple Carplay và Android Auto không dây.

Một điểm đáng chú ý, mẫu City mới có thể sẽ cắt giảm lốp dự phòng, thay vào đó nhà sản xuất sẽ trang bị thêm cho người dùng chai vá khẩn cấp để xử lý trong những tình lốp xe bị thủng.

Khoang nội thất với màn hình giải trí 10 inch mới được đặt nổi trên bảng taplo

Honda City 2026 còn gì đáng chờ đợi?

Tại Thái Lan, ngoài màn hình giải trí được nâng cấp lên 10 inch cùng hệ thống kết nối Apple Carplay và Android Auto không dây, nội thất của City còn được trang bị đèn viền trang trí, sạc điện thoại không dây và phanh tay điện tử.

Honda City mới có thể trang bị khay sạc không dây.

Tại Việt Nam, mẫu xe tới từ nhà Honda luôn duy trì một vị thế đặc biệt trong phân khúc sedan hạng B. Không giống như những đối thủ như Toyota Vios hay Hyundai Accent vẫn gắn liền với hình ảnh là những mẫu xe bình dân, được sử dụng để chạy dịch vụ, Honda đưa vào City một phần sự "chất chơi" của những dòng xe hiệu năng cao, cùng một mức giá bán cũng nhỉnh hơn các đối thủ trong phân khúc. Người sử dụng xe trong nước cũng luôn có sự kỳ vọng với những trang bị cao cấp đến từ hãng xe Nhật Bản.

Cũng tại thị trường Thái Lan, Honda City được trang bị cỗ máy Hybrid, công nghệ vẫn còn được coi là "xa xỉ" trong phân khúc được coi là "xe taxi" tại Việt Nam. Với cỗ máy Hybrid mới, City hứa hẹn sẽ có mức tiêu hao nhiên liệu cực kỳ hấp dẫn và khả năng mức giá cũng sẽ được tiếp tục đẩy lên nếu Honda Việt Nam đưa trang bị này về thị trường trong nước.



