Xe ngâm lũ 3 ngày đặc kín bùn đất, nằm la liệt ở Thái Nguyên: Cứu hộ căng mình giải cứu

Cơn bão số 11 sau khi đổ bộ vào khu vực miền Bắc đã gây ra mưa lớn trên diện rộng, khiến nhiều địa phương chịu thiệt hại nặng nề do nước lũ dâng cao gây ngập úng. Trong đó, tỉnh Thái Nguyên là một trong những địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

Trước tình hình đó, để trợ giúp bà con khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống, nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đã triển khai nhiều hoạt động cứu hộ, cứu trợ trong suốt nhiều ngày qua.

Dịch vụ Cứu hộ VETC đã nhanh chóng triển khai chương trình cứu hộ và kéo xe miễn phí trong phạm vi 20km từ ngày 09/10/2025, nhằm hỗ trợ các phương tiện gặp sự cố trên địa bàn tỉnh.

Ghi nhận nhanh của đội ngũ cán bộ nhân viên tham gia đợt cứu hộ, phần lớn các phương tiện gặp sự cố tại Thái Nguyên đều bị ngập nước trong thời gian dài, từ hai đến ba ngày, trước khi được tiếp cận cứu hộ. Mức ngập phổ biến từ nửa thân xe đến ngập hoàn toàn. Do lưu thủy kéo dài, các hệ thống trọng yếu như điện và điện tử, động cơ – hộp số, truyền động, cùng toàn bộ nội thất đều chịu hư hỏng nghiêm trọng.

Hiện các phương tiện đã được đưa về trung tâm kỹ thuật để tiến hành đánh giá chi tiết và xác định phương án khắc phục. Nhận định ban đầu cho thấy, chi phí sửa chữa sẽ ở mức cao và thời gian phục hồi kéo dài hơn đáng kể so với các hư hỏng thông thường.

Tại thời điểm lực lượng cứu hộ có mặt, nước tại các khu vực ngập sâu đã rút dần, trung bình còn khoảng 20–30 cm. Tuy nhiên, đường sá lầy lội, bùn đất dày đặc, nhiều chướng ngại vật và các tuyến giao thông bị chia cắt khiến việc tiếp cận hiện trường gặp vô vàn khó khăn.

Các đội cứu hộ phải liên tục thay đổi lộ trình, kết hợp phương tiện chuyên dụng và hỗ trợ thủ công để đảm bảo an toàn khi tiếp cận từng vị trí ngập.

Hiện lực lượng cứu hộ của VETC gồm 15 lái xe cứu hộ và 2 điều phối viên đang hoạt động liên tục tại hiện trường.

Bên cạnh đó, trung tâm đã kêu gọi và nhận được sự phối hợp của khoảng 20 kỹ thuật viên đến từ các hãng xe và showroom lớn như Toyota, Ford…, cùng chung tay thực hiện xử lý kỹ thuật ban đầu cho các phương tiện khách hàng bị ảnh hưởng.

Công tác cứu hộ chịu ảnh hưởng nặng nề do mất điện, mất sóng viễn thông sau bão, khiến việc liên lạc với khách hàng bị gián đoạn.

Bên cạnh đó, điều kiện đường trơn trượt, ngập bùn, nhiều vật cản tiềm ẩn nguy hiểm cũng làm kéo dài thời gian triển khai.

Đặc biệt, nhiều xe bị ngâm lâu khiến hệ thống khóa bánh, khóa vô-lăng và cửa xe bị kẹt cứng; đội kỹ thuật buộc phải xử lý sơ bộ ngay tại hiện trường trước khi có thể kéo xe an toàn.

Tính đến trưa ngày 11/10, lực lượng cứu hộ VETC đã kịp thời tiếp cận và hoàn tất công tác cứu hộ cho khoảng 1/3 tổng số yêu cầu. Tuy nhiên, do lượng yêu cầu tăng đột biến và nhiều khu vực địa hình phức tạp, vẫn còn gần 300 cuộc gọi khẩn cấp cần được tiếp tục xử lý.