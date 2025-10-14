Xe ngâm lũ 3 ngày đặc kín bùn đất, nằm la liệt ở Thái Nguyên: Cứu hộ căng mình giải cứu

Hàng trăm phương tiện hư hỏng nghiêm trọng ở Thái Nguyên.
Cơn bão số 11 sau khi đổ bộ vào khu vực miền Bắc đã gây ra mưa lớn trên diện rộng, khiến nhiều địa phương chịu thiệt hại nặng nề do nước lũ dâng cao gây ngập úng. Trong đó, tỉnh Thái Nguyên là một trong những địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.
Trước tình hình đó, để trợ giúp bà con khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống, nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đã triển khai nhiều hoạt động cứu hộ, cứu trợ trong suốt nhiều ngày qua.
Dịch vụ Cứu hộ VETC đã nhanh chóng triển khai chương trình cứu hộ và kéo xe miễn phí trong phạm vi 20km từ ngày 09/10/2025, nhằm hỗ trợ các phương tiện gặp sự cố trên địa bàn tỉnh.
Ghi nhận nhanh của đội ngũ cán bộ nhân viên tham gia đợt cứu hộ, phần lớn các phương tiện gặp sự cố tại Thái Nguyên đều bị ngập nước trong thời gian dài, từ hai đến ba ngày, trước khi được tiếp cận cứu hộ. Mức ngập phổ biến từ nửa thân xe đến ngập hoàn toàn. Do lưu thủy kéo dài, các hệ thống trọng yếu như điện và điện tử, động cơ – hộp số, truyền động, cùng toàn bộ nội thất đều chịu hư hỏng nghiêm trọng.