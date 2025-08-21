Xe Mỹ cực hiếm ở Việt Nam vừa rao bán: Chung động cơ VinFast President, đồng hồ hé lộ mức ăn xăng khủng

Mới đây, một chiếc Cadillac Escalade phiên bản Premium Luxury 600 đã được rao bán trên thị trường xe cũ tại Việt Nam. Theo lời của người rao bán, đây là phiên bản rất hiếm có tại Việt Nam, ước tính chỉ có khoảng 3 chiếc.

Một chiếc Cadillac Escalade phiên bản Premium Luxury 600 vừa được rao bán lại tại.

Chiếc Cadillac Escalade Premium Luxury 600 thực tế đã qua sử dụng, được sản xuất từ năm 2021. Thông tin hiển thị trên đồng hồ lái cho thấy chiếc xe đã vận hành hơn 63.000 km nhưng chưa từng đổi chủ.

Mức giá rao bán của mẫu xe này là 10,8 tỷ đồng, gấp khoảng 7,7 lần giá bán mới của một chiếc Mercedes-Benz C180.

Cadillac Escalade dài gần 5,4 mét.

Cadillac Escalade là mẫu SUV cỡ lớn (full-size luxury SUV) đến từ thương hiệu cao cấp của Mỹ, trực thuộc General Motors (GM). Đây cũng là thương hiệu được gắn trên chiếc xe mà Tổng thống Mỹ sử dụng nhiều năm nay.

Trong dải sản phẩm của Escalade, phiên bản Premium Luxury 600 nằm giữa phiên bản tiêu chuẩn Luxury và các bản sang trọng cao hơn như Platinum hay Sport, cân bằng giữa tiện nghi và giá bán. Đây là lựa chọn vừa cho khách hàng muốn trải nghiệm xe sang với nhiều công nghệ nhưng vẫn giữ chi phí tối ưu.

Các dải đèn LED đặt dọc là một điểm đặc trưng của Cadillac Escalade.

Cadillac Escalade có kích thước tổng thể rất lớn với kích thước DxRxC lần lượt là 5.382 x 2.059 x 1.948 mm, tức lớn hơn cả những mẫu xe thuộc phân khúc SUV hạng E như Ford Explorer (5.049 x 2.004 x 1.778 mm). Xe có trục cơ sở dài tới 3.071 mm.

Song, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng, Cadillac cũng đã phát triển phiên bản kéo dài ESV (Escalade Stretch Vehicle) với chiều dài tổng thể đạt 5.766 mm (tăng 384 mm) và chiều dài trục cơ sở 3.406 mm (tăng 335 mm).

Kích thước lớn tạo không gian rộng rãi, thoáng đãng cho toàn bộ hành khách trên xe, khiến mẫu xe này trở thành phương tiện lý tưởng vừa phục vụ gia đình, vừa phục vụ nhu cầu đi lại sang trọng, cao cấp.

Kích thước lớn mang lại không gian rộng rãi, thoáng đãng.

Với giá bán đắt đỏ, Cadillac mang đến một mẫu xe có không gian nội thất sang trọng, sử dụng da cao cấp, được phối với các chi tiết gỗ và kim loại. Tùy trang bị, Cadillac Escalade có thể được trang bị loa AKG, cửa hít, ghế tích hợp thông gió/sưởi, màn hình cho hàng ghế sau, ghế cơ trưởng cho hàng ghế sau...

Ở ngoại thất, Cadillac Escalade giữ thiết kế hầm hố, bề thế đặc trưng với lưới tản nhiệt lớn, các dải đèn LED đặt dọc. Xe có thể trang bị hệ thống treo hiện đại như Air Ride Adaptive Suspension hoặc Magnetic Ride Control, giúp cải thiện tiếng ồn cabin và tăng độ ổn định khi di chuyển. Một số phiên bản cao cấp hơn còn được trang bị tính năng Super Cruise (hỗ trợ lái tự động một phần) và màn hình cong OLED lớn định vị trong phân khúc cao cấp.

Cadillac thường trang bị cho Escalade Premium Luxury 600 một loạt các hệ thống hỗ trợ lái hiện đại như cảnh báo va chạm, hỗ trợ giữ làn, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù, bên cạnh các tùy chọn nâng cao như night vision (nhìn ban đêm) hay camera 360 cấp cao. Các phiên bản giới hạn hoặc gói tùy chọn cao cấp còn thêm hệ thống hình ảnh tinh vi, âm thanh vòm, kết nối Wi‑Fi và nhiều tiện nghi cao cấp khác.

Nội thất Cadillac Escalade mang cảm giác cao cấp, sang trọng với da, gỗ và kim loại.

Cadillac Escalade Premium Luxury 600 sử dụng động cơ V8 6,2 lít hút khí tự nhiên, thuộc dòng EcoTec3 của GM. Động cơ này sản sinh khoảng 420 mã lực tại 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn 624 Nm) tại 4.100 vòng/phút.

Điều thú vị là khối động cơ trên chiếc Escalade này có chung nền tảng với khối động cơ cũng được hãng xe Việt sử dụng. Cụ thể hơn, mẫu xe sang sản xuất giới hạn VinFast President cũng sử dụng động cơ V8 6,2 lít mang mã LT1/LS do GM cung cấp. Động cơ này cho công suất tương đương 420 mã lực tại 5.600 vòng/phút, và mô-men xoắn khoảng 624 Nm tại 4.100 vòng/phút.

Cadillac Escalade 600 VinFast President Động cơ V8 6,2 lít (mã EcoTec3) hút khí tự nhiên V8 6,2 lít (mã LT1/LS, hút khí tự nhiên) Công suất 420 mã lực 420 mã lực Mô-men xoắn 624 Nm 624 Nm Hộp số Tự động 10 cấp Tự động 8 cấp (ZF) Dẫn động Tuỳ bản: RWD hoặc AWD theo sinh thị trường AWD tiêu chuẩn

Theo đồng hồ đo của xe, mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế lên tới 17,8L/100km.

Khi sử dụng động cơ có dung tích lớn, tiêu hao nhiều nhiên liệu là điều dễ hiểu. Với Escalade, xe có mức tiêu hao nhiên liệu trên đường hỗn hợp khoảng 14,8L/100km.

Thông số trên đồng hồ của chiếc xe được rao bán cho thấy xe có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 17,8L/100km. Con số này có lẽ được tính trong hành trình 4.683 km mà chủ cũ cài đặt. Con số này có thể biến động theo điều kiện di chuyển.

So sánh với các mẫu xe phổ thông, con số của Cadillac Escalade lớn hơn nhiều; tuy nhiên, nếu xét trên các yếu tố khác như dung tích động cơ và công suất lớn hơn đáng kể, trọng lượng xe lên tới hơn 2,6 tấn, mức tiêu thụ như vậy là hợp lý.