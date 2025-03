Xe MPV đua nhau giảm giá, có mẫu chỉ còn gần 450 triệu đồng

Ngay từ tháng 2 và sang tháng 3/2025, hầu hết mẫu mã hiện diện tại phân khúc MPV đều được các đơn vị phân phối công bố chương trình ưu đãi, giảm giá bán bằng hình thức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm giá từ vài chục đến cả gần trăm triệu đồng cho khách hàng mua xe. Từ những mẫu xe ăn khách như Mitsubishi Xpander, đến các mẫu ở nhóm cuối bảng xếp hạng doanh số như Suzuki XL7.

1. Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer trở thành mẫu xe có giá bán thấp nhất phân khúc MPV. Hyundai Stargazer được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản gồm: Bản tiêu chuẩn có giá niêm yết 489 triệu đồng; Bản X giá 559 triệu đồng và X cao cấp với giá 599 triệu đồng. Mức giá này trước đây đã thấp nhất trong phân khúc, nhưng nay giá bán thực tế tại đại lý của mẫu xe này còn thấp hơn, giảm từ 40-45 triệu đồng. Giá bán khuyến mại này áp dụng cho xe VIN 2024.

Theo thông tin từ đại lý bán hàng, phiên bản Stargazer tiêu chuẩn được giảm 40 triệu, đưa giá bán thực tế xuống còn 449 triệu đồng. Hai bản Stargazer X được giảm 45 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn 514 triệu đồng và 554 triệu đồng. Ngoài ra, khi mua xe trong tháng 3/2025, khách hàng mua xe còn được tặng thêm nhiều phụ kiện trị giá khoảng chục triệu đồng.

Trong số các dòng xe MPV phổ thông cỡ nhỏ tại Việt Nam, Hyundai Stargazer có doanh số thường nằm ở vị trí tầm trung. Mẫu xe này được đánh giá là có kiểu dáng lạ mắt, tuy nhiên gây tranh cãi khá nhiều về thiết kế, người thích thì khen, người kén mắt thì chê, nhưng lại có ưu điểm vượt trội giá bán hấp dẫn nhất phân khúc.

Về phần công nghệ được trang bị trên xe cũng có nhiều điểm đáng được lưu ý. Bản tiêu chuẩn của Stargazer đã có hộp số CVT (thay vì MT như một số MPV khác), màn hình lớn 10,25 inch. Bản cao cấp hơn có điều hòa tự động, màn hình điện tử sau vô-lăng cùng nhiều tính năng ADAS. Bản X đã được trang bị đèn định vị LED ban ngày, đèn sương mù, gương chiếu hậu gập điện, đèn pha tự động.

Bênh cạnh đó xe được lắp đặt hàng loạt những tiện ích bên trong như: sạc không dây Qi 10W, tích hợp hệ thống làm mát; hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây; hệ thống âm thanh Bose 8 loa trên bản cao cấp; cặp màn hình 10,25 trên táp-lô; hệ thống khóa thông minh tích hợp nút bấm khởi động xe từ xa; điều hòa tự động, cửa gió hàng ghế sau trên cao…

2. Mitsubishi Xpander

Mặc dù là xe bán chạy nhất phân khúc MPV, ngay từ đầu tháng 2 năm nay Mitsubishi Xpander đã được hãng tung ra chương trình ưu đãi giảm 50% trước bạ.. Hiện giá bán Xpander dao động từ 560 - 703 triệu đồng (tính cả bản Xpander Cross). Đồng nghĩa, khách mua xe thời điểm này sẽ tiết kiệm từ 28 - 35 triệu đồng chi phí lăn bánh (tùy khu vực đăng ký xe). Ngoài ra khách hàng còn được nhận quà tặng kèm có giá trị, ví dụ như phiếu nhiên liệu trị giá 15-20 triệu, bảo hiểm thân vỏ trị giá 10 triệu... tùy phiên bản

Đơn cử khi mua Mitsubishi Xpander AT Premium khách hàng được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (trị giá 33.000.000 VNĐ); Phiếu nhiên liệu (trị giá 20.000.000 đồng); Camera toàn cảnh 360 (trị giá 20.000.000 VNĐ). Mua Mitsubishi Xpander MT khách hàng được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (trị giá 28.000.000 VNĐ); Camera lùi (trị giá 2.500.000 VNĐ); Phiếu nhiên liệu (trị giá 15.000.000 đồng). Ngoài ra, mỗi đại lý bán xe Mitsubishi Xpander 2024 sẽ có chiến lược bán hàng khác nhau để xả kho.

Hiện nay, Xpander là mẫu xe hiếm hoi có tới 3 phiên bản, gồm cả số sàn, số tự động. Nếu tính thêm Xpander Cross thì mẫu xe này được ghi dấu có tới 4 phiên bản. Mitsubishi Xpander được nhà sản xuất trang bị động cơ MIVEC 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 1.5L. Xpander được hãng xe Nhật Bản sử dụng hệ thống treo trước McPherson với lò xo cuộn, hệ thống treo sau dạng thanh xoắn.

3. Honda BR-V

Honda BR-V đã được bán ra 365 xe trong tháng 1/2025, đứng thứ 2 trong nhóm MPV bán chạy tại thị trường Việt Nam, xếp sau đối thủ Mitsubishi Xpander (808 xe). BR-V Từng là mẫu xe có giá đắt đỏ hàng top phân khúc, nhưng không nằm ngoài cuộc chơi, hiện nay mẫu xe này cũng phải nhún mình hạ giá để kích cầu tiêu dùng. Mẫu xe này có giá niêm yết 629 triệu và 705 triệu đồng cho 2 phiên bản (đây là giá đã được giảm từ cuối năm ngoái).

Hiện xe được giảm 100% lệ phí trước bạ cho bản cao cấp và 50% trước bạ cho bản tiêu chuẩn. Giá trị khuyến mãi quy đổi cao nhất khoảng hơn 70 triệu đồng.

Điểm nổi bật của Honda BR-V trong phân khúc là gói an toàn ADAS có trên 2 phiên bản. Honda BR-V 2024 đạt mức an toàn 5 sao cao nhất do tổ chức ASEAN NCAP đánh giá nhờ gói công nghệ Honda Sensing. Gói an toàn tiên tiến này được trang bị tiêu chuẩn trên cả 2 phiên bản đang bán tại Việt Nam, bao gồm loạt công nghệ vượt trội: Hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn đường, tránh cướp ga, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo khởi hành. Bản L có thêm camera hỗ trợ quan sát làn đường LaneWatch.

Tổng thể ngoại hình Honda BR-V trông mạnh mẽ, nam tính và đậm chất SUV. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt kích thước lớn, gồm các thanh nan ngang xếp chồng lên nhau. Đèn pha LED tự động bật tắt thiết kế liền mạch lưới tản nhiệt đêm đến cái nhìn sang trọng, hiện đại. Riêng bản cao cấp EL sẽ sở hữu lưới tản nhiệt sơn đen Piano, đèn sương mù LED, có thêm tính năng gập gương tự động và bộ lốp Bridgestone Turanza T005A.

Ngoài ra, Honda BR-V còn có tính năng khởi động xe từ xa tùy phiên bản, hệ thống tự động khóa cửa. Bản L trang bị 6 túi khí, trong khi bản G chỉ có 4 túi khí. Trang bị an toàn khác như phanh ABS/EBD/BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, camera lùi.

4. Suzuki XL7

Với ưu điểm là giá bán hợp lý, nội thất rộng rãi, trần cao thoáng ở cả 3 hàng ghế; động cơ 1.5L đáp ứng ổn trên đường phố lẫn đường trường, tiết kiệm nhiên liệu và đưọc trang bị tiện nghi, an toàn đủ dùng nhưng doanh số của mẫu xe Suzuki XL7 “vẫn tụt dốc không phanh”. Tính trong tháng 1 năm 2025, Suzuki XL7 có doanh số giảm tới 60,06%, chỉ bán được 133 xe. XL7 có giá niêm yết gần 600 triệu đồng và hiện cũng phải nhảy vào cuộc đua giảm giá với chính sách ưu đãi giảm 50% trước và tặng thêm tiền mặt trừ vào giá bán. Tổng giá trị khuyến mãi khoảng 55 triệu đồng.

Trong phân khúc, XL7 nổi bật với động cơ hybrid. Bản này dùng máy 1.5L kết hợp mô-tơ điện nhỏ và pin lithium-ion. Đây cũng là một mẫu xe không có ADAS.

XL7 2024 sở hữu loạt trang bị an toàn cao cấp như: hệ thống cân bằng điện tử (ESP); khởi hành ngang dốc HHC; hệ thống túi khí SRS và cảm biến đỗ xe; các điểm kết nối ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX, camera toàn cảnh 360 độ, gương chiếu hậu điện tử tích hợp camera hành trình. Đặc biệt, thân xe với cấu tạo giảm nhẹ chấn thương cho người đi bộ.

5. Toyota Veloz Cross và Avanza

Từ đầu tháng 3, Toyota cũng đã công bố chương trình khuyến mãi hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ áp dụng cho bộ đôi MPV cỡ nhỏ đang phân phối tại Việt Nam gồm: Veloz Cross và Avanza. Mức hỗ trợ lệ phí trước bạ có thể được quy đổi sang tiền mặt để khách hàng trừ trực tiếp vào giá mua xe. Vô hình trung, chi phí lăn bánh mà người tiêu dùng phải trả cũng sẽ được giảm đáng kể.

Mẫu xe Veloz Cross hiện bán ra với hai phiên bản, có giá 638 - 660 triệu đồng, theo chương trình khuyến mãi hiện nay thì người mua sẽ tiết kiệm số tiền lăn bánh tương đương khoảng 32 - 33 triệu đồng. Đối với mẫu xe Avanza có giá từ 558 - 598 triệu đồng, mức giảm quy đổi dao động từ 28 - 30 triệu đồng.

Bên cạnh đó, khách hàng mua một trong hai mẫu xe MPV đô thị này còn được nhận thêm 1 năm bảo hiểm Toyota gói vàng. Đây được xem là một trong những biện pháp kích cầu của Toyota giúp cho bộ đôi Avanza và Veloz tăng thêm vị thế cạnh tranh với Mitsubishi Xpander (mẫu xe MPV bán chạy nhất thị trường 5 năm liên tục từ 2019 đến 2024).