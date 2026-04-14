Xe Mazda giờ không ‘lành’ bằng BMW, Audi: Mẫu mới sắp bán ở Việt Nam có công nghệ xịn nhưng tồn tại nhiều vấn đề

Nếu bạn mong muốn sở hữu một chiếc xe mới dành phần lớn thời gian lăn bánh trên đường thay vì nằm chờ sửa chữa tại đại lý, Consumer Reports vừa đưa ra những lời khuyên vốn đã trở nên quen thuộc. Bí quyết nằm ở việc ưu tiên những cái tên truyền thống, giữ thái độ thận trọng trước những công nghệ mới bóng bẩy và tốt nhất là không nên "tình nguyện" trở thành người thử nghiệm cho những ý tưởng đột phá nhất của các nhà sản xuất.

Nghiên cứu của Consumer Reports được tổng hợp từ dữ liệu khảo sát của khoảng 380.000 xe, mang lại giá trị tin cậy cao cho bảng xếp hạng này thay vì chỉ là những lời phàn nàn đơn lẻ của người dùng trên các diễn đàn trực tuyến.

Dẫn đầu bảng xếp hạng thương hiệu xe đáng tin cậy năm nay là Toyota với vị trí quán quân, theo sát phía sau lần lượt là Subaru và Lexus. Honda cùng BMW là hai cái tên còn lại hoàn thiện nhóm năm thương hiệu xuất sắc nhất.

BMW nằm trong top 5 tin cậy. Ảnh: Đại lý

Điểm sáng đáng chú ý nhất về sự cải thiện thuộc về Tesla. Thương hiệu xe điện này đã nhảy vọt 8 bậc so với nghiên cứu năm ngoái để đứng ở vị trí thứ 9. Thành tích này có sự đóng góp lớn từ hiệu suất ổn định của Model 3 và đặc biệt là Model Y. Mặc dù dòng Cybertruck vẫn có điểm số dưới mức trung bình, kết quả tổng thể cho thấy Tesla đang dần kiểm soát tốt hơn các vấn đề về hoàn thiện và lỗi phần cứng vốn thường xuyên bị chỉ trích trước đây.

Trái ngược với sự thăng tiến của Tesla, Mazda lại gây thất vọng khi tụt 8 bậc xuống vị trí thứ 14. Trong khi các dòng xe cũ của hãng vẫn duy trì phong độ khá tốt, những mẫu xe mới và phức tạp hơn như CX-70 hay CX-90 - mẫu xe sắp bán tại Việt Nam, đặc biệt là phiên bản hybrid cắm điện (PHEV), lại liên tục gặp sự cố.

Mazda CX-90 sắp bán tại Việt Nam lại gặp nhiều vấn đề về kỹ thuật. Ảnh: Mazda

Đây là minh chứng điển hình cho rủi ro khi một hãng xe tham vọng triển khai đồng thời nền tảng, hệ truyền động và công nghệ mới. Trong một số trường hợp, đội ngũ kỹ sư có thể xử lý hoàn hảo, nhưng đôi khi, chính người mua xe lại vô tình trở thành những nhân viên nghiên cứu và phát triển không lương cho hãng.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng các dòng xe hybrid truyền thống vẫn là lựa chọn an toàn cho những người yêu thích động cơ đốt trong muốn tiết kiệm nhiên liệu. Ngược lại, xe điện (EV) và xe hybrid cắm điện (PHEV) vẫn nằm trong nhóm các mẫu xe kém tin cậy nhất, đặc biệt là các dòng xe hoàn toàn mới hoặc vừa trải qua những đợt nâng cấp thiết kế lớn.

Tại thị trường Mỹ, Buick là thương hiệu có thứ hạng cao nhất trong nhóm "Big Three" của Detroit khi đứng ở vị trí thứ 8, trong khi Ford dừng chân ở vị trí thứ 11. Rivian, một tân binh trong ngành, xếp ở cuối bảng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng một số thương hiệu như Jaguar, Land Rover, Fiat hay Alfa Romeo không xuất hiện trong danh sách do thiếu hụt dữ liệu khảo sát.

Nhìn chung, các thương hiệu châu Á vẫn tiếp tục thống trị về độ tin cậy, các hãng xe châu Âu nằm ở mức giữa và các thương hiệu nội địa Mỹ vẫn đang bám đuổi phía sau. Dù độ tin cậy có vẻ không phải là một yếu tố mang tính đột phá hay hấp dẫn về mặt cảm xúc, nhưng trừ khi bạn coi việc ngồi chờ ở phòng bảo dưỡng là một thú vui, thông điệp từ Consumer Reports rất rõ ràng: hãy để người khác thử nghiệm những công nghệ tiên phong trước khi bạn quyết định xuống tiền.

Bản điểm xếp hạng tin cậy của Consumer Reports: