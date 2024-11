Video ghi lại tình huống xảy ra tai nạn khiến 2 học sinh thương vong. (Nguồn: MXH)

Chiều 20/11, lãnh đạo UBND xã Hòa An (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) cho biết, địa phương vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 học sinh THCS thương vong.

Khoảng 10h cùng ngày, anh Tr.V.D. (41 tuổi, trú tại thôn Lũng Đầu, xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) lái ô tô tải BKS 17C – 12583 từ trong nhà xưởng Công ty Hồng Thắng (thôn Vũ Công, xã An Hòa, huyện Thái Thụy) chuyển hướng rẽ trái ra đường huyện 47.

Đúng lúc này, xe máy BKS 17B6 – 495.78 do em Tr.T. Ng (15 tuổi, trú tại thôn Vũ Công, xã Hòa An) cầm lái, chở sau em M.V.H. (14 tuổi, trú tại thôn Lễ Thần, xã Hòa An, huyện Thái Thụy) lao tới.

Hai học sinh đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy với tốc độ cao trước khi xảy ra tai nạn.

Cú va chạm làm em Tr.T.Ng. chết tại chỗ, em M.V.H. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Ninh, sau đó được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Nhận được tin báo, Công an xã Hòa An có mặt bảo vệ hiện trường, cấp báo lên Công an huyện Thái Thụy, phối hợp với các cơ quan chức năng thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo lãnh đạo xã Hòa An, hai nạn nhân cùng học lớp 9 tại Trường THCS Thái An. Trước khi xảy ra tai nạn, bố mẹ em Tr.T.Ng. đang ở bệnh viện chăm sóc người thân, để xe máy và chìa khóa xe ở nhà. Em Tr.T.Ng tự lấy xe máy chở bạn đi rồi gặp tai nạn.