Chiều 9/6, Công an xã Phước Vĩnh An (huyện Củ Chi) đang phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tây Bắc thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong vừa xảy ra trên địa bàn.

Hiện trường vụ tai nạn làm 2 mẹ con tử vong. Ảnh: C.A.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h30 cùng ngày, anh T.N.H. (44 tuổi, quê Tiền Giang) điều khiển xe máy chở theo vợ và con trai (8 tuổi) lưu thông trên Tỉnh lộ 8, hướng từ cầu vượt Củ Chi đi tỉnh Bình Dương.

Đến gần giao lộ Tỉnh lộ 8 - Nguyễn Thị Lắng (xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi), xe máy của anh H. không may va chạm với xe đầu kéo container biển số tỉnh Tây Ninh đang lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm khiến gia đình anh H. cùng xe máy ngã xuống đường. Vụ tai nạn đã làm vợ và con trai của anh H. tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nằm giữa 2 làn đường.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, tiến hành phân luồng giao thông. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an điều tra, xử lý.