Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe máy xảy ra vào khoảng 20 giờ 20 phút ngày 20-8 tại Km 3+300 tỉnh lộ 506B đoạn qua địa phận xã Thiệu Tiến, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện trường 2 thiếu niên bị tai nạn tử vong tại hiện trường

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, 2 thiếu niên L.T.A. (SN 2008, ngụ tại xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe máy không biển kiểm soát, chở theo H.Đ.B (SN 2008, trú tại xã Thiệu Tiến, tỉnh Thanh Hóa) lưu thông trên tỉnh lộ theo hướng Đông - Tây. Khi tới Km 3+300, xe máy do A. điều khiển đã bất ngờ va chạm với xe máy 36F8-48xx chở N.V.L. (SN 2010) và N.D.M (SN 2012; cùng ngụ xã Thiệu Tiến) đi theo hướng ngược lại lại.

Sau vụ va chạm mạnh, 4 người trên xe máy ngã ra đường, trong đó L.T.A. và N.V.L. tử vong tại chỗ, còn N.D.M. và H.Đ.B. bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đang được làm rõ.