Xe máy mới của Honda lộ diện

Nguồn tin từ Greatbiker tại Indonesia cho biết, trong quá trình theo dõi dự án ADV 160 phiên bản 2026, đã tình cờ phát hiện ra sự tồn tại của một "động cơ bí ẩn". Động cơ này có cấu trúc 160cc, 4 van tương tự như trên Honda Click/Vario 160, nhưng lại mang một mã hiệu hoàn toàn mới, khác biệt với mã K2S đang được dùng cho Click và ADV. Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy nó được phát triển cho một dòng sản phẩm mới, không phải là một bản nâng cấp đơn thuần.

Bên cạnh đó, thông tin rò rỉ về khung sườn càng củng cố thêm cho giả thuyết này. Mẫu xe mới được cho là sẽ không sử dụng sàn để chân phẳng như Click/Vario hay PCX, thay vào đó là thiết kế có phần ốp giữa, tương tự như cấu trúc của Honda Air Blade và đối thủ Yamaha NVX.

Thông tin cho thấy một động cơ 160cc 4 van với mã hiệu hoàn toàn mới, kết hợp cùng khung sườn thể thao, có thể là vũ khí mà Honda sắp sử dụng để lấp đầy khoảng trống trong phân khúc xe ga thể thao.

Hiện tại, Honda đang sử dụng động cơ 160cc cho hàng loạt sản phẩm, mỗi mẫu xe nhắm đến một phân khúc riêng: PCX cho sự sang trọng, ADV cho phượt, Stylo cho thời trang và Click/Vario cho đô thị. Mặc dù Air Blade mang thiên hướng thể thao, nó vẫn chưa phải là một đối thủ "toàn diện" có thể cạnh tranh sòng phẳng với Yamaha NVX về mặt thiết kế hầm hố và cảm giác lái thuần chất thể thao.

Việc một động cơ 160cc hiệu suất cao kết hợp với một bộ khung sườn thể thao mới cho thấy Honda đang muốn lấp đầy khoảng trống chiến lược này. Một thế hệ Honda Air Blade hoàn toàn mới, được phát triển để trở thành "sát thủ của NVX", là một kịch bản hoàn toàn hợp lý và được nhiều người mong đợi.

Nếu mẫu xe mới này được trang bị một dàn áo hầm hố, bánh xe lớn, màn hình kỹ thuật số và tư thế ngồi đậm chất sport-touring, nó hoàn toàn có thể thay đổi cục diện phân khúc xe tay ga thể thao 155-160cc, tạo ra cuộc đối đầu trực tiếp mà người hâm mộ Honda và Yamaha đã chờ đợi từ lâu.