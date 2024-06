Tối 2/6, Công an thành phố Tân Uyên (Bình Dương) cho biết đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông làm 2 người thương vong vừa xảy ra trên địa bàn, đồng thời bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Theo thông tin từ cơ quan công an, chiều muộn cùng ngày, ô tô 7 chỗ mang biển số TPHCM lưu thông trên tuyến ĐT.747 . Khi ô tô đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư giao với đường Võ Thị Sáu thuộc địa bàn phường Tân Phước Khánh (thành phố Tân Uyên) thì bị xe máy biển số tỉnh An Giang do một thanh niên điều khiển chở một thanh niên khác tông mạnh từ phía sau.

Hiện trường vụ tai nạn

Sau vụ va chạm, xe máy dính chặt vào đuôi ô tô. Hai thanh niên trên xe máy nằm bất động giữa đường. Người dân chạy tới kiểm tra thì phát hiện một thanh niên đã tử vong . Nạn nhân còn lại được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.