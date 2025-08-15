HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Xe máy "kẹp 3" va chạm ô tô, 2 nữ sinh 16 tuổi thương vong

Tuấn Minh |

Hai nữ sinh cùng 1 cô gái trẻ đi trên xe máy bất ngờ va chạm với 1 ô tô tại nút giao ở Ninh Bình khiến 2 nữ sinh 16 tuổi thương vong.

Ngày 15-8, tin từ Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 2 nữ sinh thương vong.

Nữ sinh thương vong trong vụ va chạm xe máy và ô tô tại Ninh Bình - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 nữ sinh 16 tuổi đi trên xe máy thương vong

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 1 giờ 40 phút ngày 15-8, tại ngã tư giao nhau giữa đường tỉnh lộ ĐT 491 với khu đô thị Hà Phương (thôn Mai Xá, xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình).

Vào thời điểm trên, N.T.N.N. (SN 2009, ngụ xã Bình Lục) điều khiển xe máy mang BKS 90AC-077.xx chở theo N.T.M.U. (SN 2009, ngụ xã Nam Xang) và Đ.T.T.H. (SN 2006, ngụ xã Bắc Lý), cùng tỉnh Ninh Bình, đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với xe ô tô BKS 29H-707.xx do Quàng Văn G. (SN 1998, ngụ xã Yên Châu, tỉnh Sơn La) điều khiển.

Hậu quả, em N. tử vong tại chỗ, em U. bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng công an điều tra, làm rõ.

