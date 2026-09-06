Xe máy điện Yadea có thể đổi pin, dùng chung trạm đổi với hãng xe Việt?

Liệu có phải người tiêu dùng Việt Nam sắp có thêm lựa chọn xe máy điện đổi pin?

Mới đây, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi ghi lại cảnh một chiếc xe máy điện mang thương hiệu Yadea thực hiện đổi pin tại trạm đổi pin của một đơn vị Việt Nam.

Động thái này ngay lập tức dấy lên nhiều đồn đoán về việc hãng xe điện đến từ Trung Quốc chuẩn bị tung ra sản phẩm pin rời có thể hoán đổi, qua đó làm nóng thêm cuộc đua về hạ tầng trạm đổi pin tại thị trường nội địa.

Ảnh cắt từ video minh họa xe máy điện Yadea đổi pin tại trạm của VGX.

Cụ thể, sự việc bắt nguồn từ một đoạn video ngắn trên mạng xã hội cho thấy một người dùng đang điều khiển một chiếc xe máy điện Yadea tiếp cận một trạm chuyên dụng để đổi pin. Video gây chú ý bởi từ trước đến nay, Yadea chưa từng công bố hoặc đề cập đến bất kỳ sản phẩm nào có thể đổi pin tại thị trường Việt Nam.

Thêm vào đó, nếu quan sát kỹ phần tem trang trí trên thân xe, mẫu xe trong đoạn clip mang tên gọi "Velax R". Đây là một dòng sản phẩm hoàn toàn mới và chưa từng được giới thiệu chính thức ở Việt Nam.

Chiếc xe máy điện Yadea trong video dường như là phiên bản hoàn toàn mới của mẫu Velax.

Bên cạnh sự xuất hiện của mẫu xe lạ, một chi tiết đáng quan tâm khác là trạm đổi pin trong đoạn video không phải do Yadea tự xây dựng, mà là trạm thuộc hệ thống của VGX. Xét về nguồn gốc, VGX là liên minh phát triển hạ tầng phục vụ xe điện do ba đơn vị gồm Selex Motors, Xuân Cầu Holdings và Tập đoàn Petrolimex hợp tác thành lập.

Đáng chú ý hơn, hệ thống trạm đổi pin này vốn do Selex Motors - một nhà sản xuất xe máy điện của Việt Nam - tự nghiên cứu, phát triển, sản xuất và lắp đặt thực tế. Do đó, việc Yadea sử dụng chung hạ tầng trạm đổi do đối tác Việt Nam phát triển đã tạo ra sự bất ngờ lớn.

Pack pin xuất hiện trong video tương tự pack pin do Selex sản xuất.

Sau thoả thuận hợp tác nhằm thành lập VGX, tới cuối tháng 5 năm 2026, Yadea Việt Nam đã chính thức đạt được thỏa thuận với VGX nhằm thúc đẩy phát triển hạ tầng đổi pin. Theo nội dung cam kết, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, phát triển và chuyển đổi các dòng xe máy điện Yadea sang sử dụng pin hoán đổi, đồng thời kết nối vào hệ thống hạ tầng dùng chung do VGX vận hành.

VGX được lập ra với mục tiêu trọng tâm là xây dựng mạng lưới trạm đổi pin và trạm sạc dùng chung cho phương tiện điện tại Việt Nam. Mục đích của liên doanh này là hình thành một hệ sinh thái năng lượng mở, nơi nhiều thương hiệu có thể cùng kết nối và khai thác. Nhờ định hướng này, các hãng xe có thể tối ưu hóa nguồn lực thay vì phải tự đầu tư xây dựng mạng lưới trạm riêng biệt.

Vì vậy, hình ảnh chiếc Yadea Velax R thực hiện đổi pin tại trạm VGX thực chất là những bước thử nghiệm đầu tiên nhằm hiện thực hóa thỏa thuận chiến lược đã công bố trước đó.

Pack pin và trạm đổi pin của VGX do Selex sản xuất.

Việc Yadea tham gia vào mạng lưới đổi pin dùng chung mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng đối với bức tranh thị trường xe hai bánh trong nước. Về mặt vị thế, Yadea hiện được ghi nhận là thương hiệu xe máy điện lớn nhất thế giới, duy trì vị trí dẫn đầu về doanh số bán hàng trong 9 năm liên tiếp với hơn 14 triệu xe bán ra toàn cầu chỉ tính riêng trong năm 2023.

Sự góp mặt của một nhà sản xuất có quy mô lớn vào mô hình trạm đổi pin có sẵn sẽ giúp người tiêu dùng Việt Nam có đa dạng sự lựa chọn.

Selex hiện đặt nhà máy tại Hà Nội; riêng nhà máy pin có khả năng sản xuất khoảng 50.000 pack pin/năm.

Hợp tác này cũng có thể là minh chứng cho nhu cầu thực tế của thị trường đối với giải pháp tiếp năng lượng nhanh chóng và tiện lợi.

Trước đó, VinFast đã thể hiện quyết tâm rất mạnh mẽ trong việc phát triển hạ tầng loại này với kế hoạch triển khai hệ thống 150.000 trạm đổi pin trên toàn quốc nhằm phủ kín các tỉnh thành. Tương tự, hãng xe truyền thống Honda cũng đã bắt đầu triển khai hệ thống tủ đổi pin Honda e:Swap tại các cửa hàng ủy nhiệm để phục vụ riêng dòng xe máy điện của hãng.

Không dừng lại ở đó, thị trường dự kiến sẽ càng cạnh tranh khốc liệt hơn khi Gogoro - thương hiệu sở hữu hệ thống mạng lưới trạm đổi pin lớn nhất thế giới - cũng đang rục rịch chuẩn bị đổ bộ vào Việt Nam.