Xe máy điện va chạm xe ô tô phục vụ tang lễ, 1 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 8 giờ ngày 10-4, trên quốc lộ 7A, đoạn gần cầu Đô Lương, thuộc xóm Lưu Diên Lưu Sơn, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Vào thời gian trên, một người phụ nữ khoảng 60 tuổi (trú ở xóm Lưu Thịnh, xã Lưu Sơn cũ; nay là xã Đô Lương) điều khiển xe máy điện chở theo một cháu nhỏ khoảng hơn 2 tuổi, đi từ trong cửa hàng tạp hóa ở ven đường ra, thì xảy ra va chạm với xe ô tô khách phục vụ tang lễ.

Cú va chạm mạnh khiến người phụ nữ điều khiển xe máy điện ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Cháu nhỏ ngồi sau may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Hiện, vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.