Xe máy điện giá dưới 40 triệu đồng phù hợp cho di chuyển trong đô thị

VinFast Vento NEO

Dòng xe này hiện có giá bán khoảng 32 triệu đồng, sở hữu quãng đường di chuyển lý tưởng lên tới 194 km/lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn.

Xe được trang bị động cơ Inhub công suất tối đa 3.200W, cho phép đạt tốc độ tối đa 78 km/h.

Vento NEO đạt quãng đường 194 km mỗi lần sạc cùng khả năng chống nước IP67.

Lợi thế lớn nhất của Vento NEO là sự kết hợp giữa hiệu suất vận hành mạnh mẽ, cốp xe dung tích 27 lít và khả năng chống nước đạt chuẩn IP67, phù hợp với hạ tầng đô thị Việt Nam.

Honda ICON e

Với mức giá khoảng 27 triệu đồng, Honda ICON e hướng đến nhóm khách hàng đô thị cần sự linh hoạt. Xe sử dụng pin Lithium-ion cho quãng đường di chuyển thực tế khoảng 50 - 60 km, tối đa 71 km trong môi trường thử nghiệm.

Honda ICON e sở hữu thiết kế gọn gàng, phù hợp di chuyển linh hoạt trong phố.

Xe được trang bị động cơ công suất tối đa 1,81 kW, tốc độ tối đa 48 km/h và không yêu cầu bằng lái khi sử dụng. Lợi thế của mẫu xe này là trọng lượng chỉ 89 kg, tích hợp phanh CBS an toàn và hệ thống sạc linh hoạt.

Dat Bike Quantum S3

Quantum S3 có giá bán khoảng 35 triệu đồng, nổi bật với động cơ công suất 6.000W và khả năng tăng tốc từ 0 - 50 km/h chỉ trong khoảng 3 giây.

Quantum S3 nổi bật với cốp rộng 44 lít và công nghệ sạc nhanh tiện dụng.

Xe có quãng đường di chuyển đạt 200 km/lần sạc và tốc độ tối đa 90 km/h. Lợi thế cạnh tranh của Dat Bike nằm ở dung tích cốp lên đến 44 lít, thuộc hàng lớn nhất phân khúc và hỗ trợ sạc nhanh trong khoảng 2 giờ 30 phút với bộ sạc 1.800W.

Yadea Ossy

Trong tầm giá khoảng 22 triệu đồng, Yadea Ossy được trang bị động cơ công suất tối đa 2.500W, đạt tốc độ nhanh nhất 46 km/h.

Yadea Ossy tích hợp nhiều tính năng thông minh trong phân khúc giá phổ thông.

Xe sử dụng pin có khả năng quãng đường vận hành khoảng 80 km/lần sạc sau mỗi 7 - 8 giờ sạc đầy.

Ossy được tích hợp nhiều công nghệ thông minh như định vị GPS, mở khóa từ xa và hệ thống thu hồi năng lượng TTFAR giúp tối ưu hiệu suất pin trong quá trình di chuyển.

VinFast Feliz S

Ở mức giá khoảng 27 - 30 triệu đồng, Feliz S sở hữu quãng đường di chuyển lên tới 198 km/lần sạc nhờ công nghệ pin LFP. Xe trang bị động cơ công suất tối đa 3.000W, vận tốc tối đa đạt 78 km/h và cốp rộng 25 lít.

Feliz S sử dụng pin LFP cho tầm hoạt động gần 200 km sau mỗi lần sạc đầy.

Mẫu xe được đánh giá có thiết kế thanh lịch, khả năng leo dốc tốt và tiêu chuẩn chống nước IP67, đảm bảo vận hành ổn định ngay cả khi ngập nước sâu 0,5m.