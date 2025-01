Xe máy đấu đầu, 2 thanh niên tử vong tại chỗ

Ngày 27-1, lãnh đạo xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người tử vong.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 26-1 (27 Tết), anh N.V.T.. (SN 1997) lái xe máy chở theo anh P.V.N. (SN 1998, cùng trú xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) lưu thông trên quốc lộ 48 theo hướng ngã ba Yên Lý - thị xã Thái Hòa.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi qua địa phận xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, xe máy do anh T. điều khiển đã đấu đầu xe máy do anh N.V.H. (SN 1996) cầm lái chở theo anh T.V.T. (SN 1997, cùng trú xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Cú va chạm mạnh khiến 4 người ngồi trên hai xe ngã xuống đường, anh N.V.T. và anh N.V.H. tử vong tại chỗ. Hai nạn nhân còn lại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chứ năng điều tra, làm rõ.