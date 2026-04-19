Ngày 19-4, Công an TP Huế cho biết đã đồng loạt ra quân xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, càn quấy, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Ngay trong tối đầu tiên của đợt cao điểm (18-4), lực lượng công an đã triển khai tuần tra, kiểm soát trên hàng loạt tuyến đường trọng điểm như Hùng Vương, Lê Lợi, Bà Triệu, Nguyễn Huệ, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp cùng các khu vực lân cận – nơi thường xuyên xuất hiện tình trạng tụ tập đông người, lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh trật tự.

Đợt ra quân huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức tuần tra khép kín địa bàn nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa.

Chỉ trong tối 18-4, các tổ tuần tra và chốt chặn đã phát hiện, xử lý 28 trường hợp vi phạm giao thông với tổng cộng 51 lỗi.

Các lỗi chủ yếu gồm không có gương chiếu hậu, không có giấy đăng ký xe, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe dung tích trên 50 cc, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, bộ phận giảm thanh không đúng quy định. Ngoài ra còn có các lỗi như chở quá số người quy định, không gắn biển số và vi phạm nồng độ cồn.

Lực lượng chức năng đã chuyển Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế tạm giữ 20 xe máy, 2 xe điện cùng 6 giấy phép lái xe.

Đáng chú ý, cơ quan công an phát hiện một trường hợp dương tính với ma túy. Ngoài ra, một nhóm gồm 3 đối tượng có hành vi vi phạm nghiêm trọng như chở quá số người, không đội mũ bảo hiểm, đi vào đường một chiều, lạng lách, đánh võng và cố tình tông vào rào chắn của lực lượng chức năng.

Trong quá trình tuần tra, công an cũng phát hiện 3 nhóm với 16 đối tượng có biểu hiện livestream cổ vũ đua xe trái phép. Các đối tượng đã bị triệu tập, tuyên truyền, lập hồ sơ và bàn giao cho công an phường nơi cư trú để quản lý, theo dõi.

