Xe kinh doanh vận tải bị kiểm tra gì trong cao điểm đang diễn ra?

Chiến dịch tổng kiểm tra xe kinh doanh vận tải hành khách bắt đầu từ 12h ngày 10-20/12, được triển khai đồng thời trên 9 tuyến cao tốc lớn từ Bắc vào Nam. Đây được xem là một trong những đợt ra quân mạnh mẽ nhất trong năm của lực lượng chức năng, sau hàng loạt vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến xe khách - nhóm phương tiện vốn chỉ chiếm chưa đến 5% số ôtô lưu hành nhưng lại liên quan gần 6% số vụ tai nạn giao thông trong 11 tháng qua.

Đợt cao điểm lần này huy động phối hợp liên ngành giữa Cục Cảnh sát Giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) và các Sở Xây dựng địa phương.

Các tổ công tác được bố trí tại những trạm thu phí và vị trí kiểm soát then chốt trên 9 tuyến: Nội Bài - Lào Cai; Bắc Giang - Lạng Sơn; Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn-Quốc lộ 45 - Nghi Sơn; Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt - Hàm Nghi - Vũng Áng - Bùng - Vạn Ninh - Cam Lộ; Cam Lộ - La Sơn; - Túy Loan - Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Hoài Nhơn - Quy Nhơn - Chí Thạnh; TPHCM - Long Thành - Dầu Giây - Phan Thiết - Vĩnh Hảo - Nha Trang - Vân Phong; TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến 12 người thương vong. Ảnh: Hoài Văn.

Thông tin với PV , Cục ĐBVN cho biết, tại mỗi điểm kiểm tra, xe khách sẽ phải xuất trình đầy đủ hồ sơ liên quan đến điều kiện kinh doanh vận tải, bao gồm phù hiệu , giấy phép hoạt động, dữ liệu giám sát hành trình và thông tin doanh nghiệp quản lý.

Lực lượng chức năng sẽ đối chiếu dữ liệu thực tế với hồ sơ đăng ký để phát hiện các hành vi vi phạm như chạy sai tuyến, dùng hợp đồng để vận chuyển cố định, hoặc không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật - những vi phạm vốn được xem là nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến các vụ tai nạn nghiêm trọng thời gian qua.

Các Sở Xây dựng tại 22 tỉnh, thành phố được yêu cầu cử cán bộ trực tiếp tham gia đoàn kiểm tra, đồng thời tổng hợp hằng ngày danh sách phương tiện vi phạm, đề xuất thu hồi phù hiệu và giấy phép kinh doanh nếu phát hiện sai lệch so với quy định. Việc trao đổi dữ liệu giữa các địa phương được triển khai liên tục để kịp thời xử lý xe hoạt động liên tỉnh hoặc có dấu hiệu che giấu thông tin.

Về phía Cục ĐBVN, Phòng Quản lý vận tải giữ vai trò đầu mối điều phối chiến dịch , theo dõi báo cáo từ các chốt và đề xuất các biện pháp quản lý bổ sung nhằm xử lý triệt để tình trạng xe “dù”, xe hợp đồng trá hình. Các Khu Quản lý đường bộ I, II, III và IV cũng được giao hỗ trợ chuyên môn tại từng địa bàn để bảo đảm quy trình kiểm tra được thực hiện thống nhất.

"Với việc rà soát toàn diện hồ sơ, hành trình và điều kiện kinh doanh của từng xe khách, chiến dịch được kỳ vọng sẽ giảm đáng kể các nguy cơ tiềm ẩn trên những tuyến đường có mật độ lưu thông lớn nhất cả nước", Cục ĐBVN nhấn mạnh.