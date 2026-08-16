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Xe khách va chạm container trên cao tốc qua Nghệ An, 28 người nhập viện

TRẦN LỘC
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Sau cú va chạm mạnh với container chạy cùng chiều, nhiều hành khách trên xe khách bị hất văng, 28 người được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Khoảng 11h trưa nay (16/8), một vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải container trên đường bộ cao tốc đoạn qua Nghệ An khiến 28 người nhập viện.

Một nhân viên Trung tâm Cấp cứu 115 Nghệ An cho biết, đơn vị đã chở 28 người bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện. Nạn nhân nặng nhất là bị đứt lìa 1 chân. Tài xế, phụ xe và những hành khách ngồi phía trước bị thương nặng hơn.

- Ảnh 1.

Bệnh nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. (Ảnh V.T)

Được biết, xe khách chở hơn 40 người di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam, đến Km451+700, thuộc tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, thì va chạm với xe container chạy cùng chiều.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) cùng các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu hộ, hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An.

Cú va chạm mạnh khiến xe khách hư hỏng,

Lực lượng chức năng đồng thời tổ chức phân luồng, điều tiết phương tiện nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến cao tốc.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tags

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

trung tâm cấp cứu 115

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