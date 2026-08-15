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Xe khách tông đuôi xe tải trên cao tốc, 1 du khách tử vong

Thái Lâm - Bảo Giang
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Xe khách chở đoàn du khách nước ngoài tông đuôi xe tải dừng trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng khiến 2 người thương vong.

Sáng 15/8, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua tỉnh này khiến 2 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h15 cùng ngày, ông Đoàn Minh Quang (SN 1984, trú tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe khách biển số 50H-947.XX lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây theo hướng Bắc - Nam. Lúc này, trên xe có 18 hành khách người nước ngoài.

Khi chạy đến xã Tân Minh, xe khách bất ngờ tông vào đuôi xe tải biển số 47H-029.XX đang dừng phía trước. Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe khách biến dạng, một nữ du khách quốc tịch Nga tử vong, một người khác bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo báo cáo ban đầu, trước khi xảy ra tai nạn, xe tải gặp sự cố nên tài xế Bùi Thành Trung (SN 1987, trú tỉnh Đắk Lắk) đã đưa xe vào làn dừng khẩn cấp rồi xuống đặt vật cảnh báo. Dữ liệu giám sát hành trình cũng ghi nhận xe tải dừng khoảng 1 phút trước khi xảy ra va chạm.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế xe khách khai đã lái xe trong tình trạng buồn ngủ. Bước đầu nhận định tài xế không chú ý quan sát dẫn đến vụ tai nạn.

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