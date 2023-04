Xe khách lao vào nhà dân ở Gia Lai không có dữ liệu hành trình

Hiện trường vụ tai nạn

Chiều 2/4, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai cho biết, đã có báo cáo liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 14 (địa phận phường Chi Lăng, TP.Pleiku) khiến ít nhất 2 người tử vong , 8 người bị thương.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, kết quả xác minh ban đầu cho thấy, với ô tô tải biển số 81C-187.87, tài xế Trần Duy Hùng (SN 1996, trú huyện Mang Yang, Gia Lai) có giấy phép lái xe hạng C số 790159150029 do Sở GTVT tỉnh này cấp ngày 16/3/2020. Dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình ghi nhận, thời điểm xảy ra tai nạn ô tô tải biển số 81C-187.87 di chuyển với tốc độ khoảng 40km/h.

Cùng với đó, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai xác định, tài xế ô tô khách Nguyễn Xuân Đông (SN 1971, trú TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) có giấy phép lái xe hạng E số 660084004343 do Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 18/11/2020. Tuy nhiên, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai không ghi nhận được dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe khách này.

Trước đó, khoảng 12h15 cùng ngày, xe khách biển số 47B-022.30 (nhà xe Anh Khôi) chạy tuyến Đăk Lăk-Hà Nội di chuyển trên quốc lộ 14 hướng Đắk Lắk đi Gia Lai. Tuy nhiên, khi đến địa phận ngã 3 La Sơn (phường Chi Lăng, TP.Pleiku) đã xảy ra va chạm với xe tải ben (xe Howo) mang biển số 81C-187.87 di chuyển theo hướng xã Ia Tiêm (Chư Sê) đi quốc lộ 19. Sau đó, xe khách tiếp tục đâm vào một nhà dân ven đường.

Vụ tai nạn khiến tài xế xe khách Nguyễn Xuân Đông và ông Phan Văn Nguyện (SN 1947, trú Đức Thọ - Hà Tĩnh) trên xe khách tử vong tại chỗ. Ngoài ra, còn có 8 người khác bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.