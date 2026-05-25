Xe khách giường nằm chở 33 người bốc cháy trên cao tốc Bắc - Nam

Nguyễn Vương
|

Khi đang chạy trên cao tốc Bắc - Nam, xe giường nằm chở theo 33 hành khách bốc cháy dữ dội, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh kịp thời khống chế.

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sáng 25/5, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh này vừa kịp thời khống chế, dập tắt vụ cháy xe khách giường nằm xảy ra trên tuyến cao tốc Bắc – Nam, bảo đảm an toàn cho 33 hành khách và hạn chế thiệt hại về tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h4 phút cùng ngày, xe khách giường nằm BKS 19B - 015xx đang chạy trên tuyến cao tốc Bắc – Nam, đoạn qua địa phận xã Cẩm Hưng (tỉnh Hà Tĩnh) thì bốc cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Thời điểm xảy ra sự cố, trên xe có khoảng 33 người. Ngay sau khi phát hiện cháy, lái xe và phụ xe nhanh chóng hướng dẫn hành khách thoát nạn an toàn, đồng thời báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương điều động 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy, ngăn cháy lan và bảo đảm an toàn khu vực xung quanh.

Sau khoảng 3 phút triển khai chữa cháy, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, cơ bản bảo vệ được phương tiện cùng nhiều tài sản, đồ dùng của hành khách.

Đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người, cơ bản bảo vệ được phương tiện cùng nhiều tài sản. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Qua vụ cháy, lực lượng chức năng khuyến cáo các chủ phương tiện vận tải hành khách cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, hệ thống nhiên liệu và các thiết bị có nguy cơ phát sinh cháy , nổ; trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy theo quy định và bảo đảm còn khả năng sử dụng khi có sự cố.

Đồng thời không chở hàng hóa dễ cháy, nổ trái quy định; tổ chức kiểm tra kỹ thuật phương tiện định kỳ; tăng cường tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn cho lái xe, phụ xe.

Khi xảy ra cháy, cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, cắt nguồn điện, hướng dẫn hành khách thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu để xử lý và kịp thời báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số điện thoại 114.

