Theo tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh), vụ cháy xe khách giường nằm xảy ra vào khoảng hơn 14h ngày 5/3 tại Khu công nghiệp Vân Trung, phường Nếnh.

Xe khách giường nằm bốc cháy khi đang chờ đón công nhân tan ca tại Bắc Ninh.

Thời điểm xảy ra sự việc, chiếc xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 98G - 004.06 thuộc sở hữu của ông Ong Thế H. (sinh năm 1975, trú tại xã Lục Nam) đang đỗ bên đường chờ đón công nhân tan ca thì khói bỗng bốc lên, lửa lan ra rồi bùng cháy dữ dội ngay sau đó.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Ninh khẩn trương điều động cán bộ, chiến sỹ cùng 2 xe chữa cháy đến hiện trường để dập lửa.

Chiếc xe khách hư hỏng nặng sau vụ cháy.

Lực lượng chức năng không có thiệt hại về người, tuy nhiên chiếc xe hư hỏng nặng do bị thiêu rụi gần như hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Qua sự việc trên, lực lượng chức năng khuyến cáo các chủ phương tiện và tài xế thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện trên xe; đặc biệt không được tự ý lắp đặt thêm thiết bị, phụ tùng hoặc thay đổi công năng, thiết kế của xe.

Một vụ cháy xe khách cũng xảy ra cách đây gần một tháng tại tỉnh Vĩnh Long. Khoảng 15h ngày 8/2, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 84H-026.11 (loại 54 chỗ) di chuyển trên Quốc lộ 53, khi đến đoạn thuộc địa phận xã Mỏ Cày gần chân cầu Cổ Chiên thì tài xế và hành khách phát hiện khói lửa bốc lên từ phía sau xe.

Nhờ phát hiện kịp thời nên toàn bộ hành khách cùng nhân viên nhà xe kịp thời thoát ra ngoài an toàn trước khi lửa bùng phát dữ dội.

Chiếc xe khách bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ khung sắt. Toàn bộ hàng hóa trong khoang xe cùng nhiều xe máy của hành khách gửi theo xe đều bị cháy hỏng.