HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xe khách đâm 2 ô tô trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Viên Minh/VTC News
|

Một xe khách không giữ khoảng cách, tông 2 xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai chiều 16/8, khiến 1 người bị thương, 3 phương tiện hư hỏng.

Khoảng 16h40 ngày 16/8, một vụ va chạm giữa 3 phương tiện xảy ra tại Km120+400 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua tỉnh Lào Cai, khiến một người bị thương.

Thông tin từ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), cơ quan chức năng bước đầu xác định xe khách biển số 29B-507.64 đã không giữ khoảng cách an toàn khi di chuyển, sau đó tông vào phía sau xe 16 chỗ biển số 89F-000.34 và xe con biển số 30B-281.44.

Một người bị thương trong vụ việc được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Cả ba phương tiện liên quan đều bị hư hỏng. Vụ va chạm không gây thiệt hại đối với công trình đường bộ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh: VEC)

Theo VEC, thời điểm xảy ra tai nạn, mặt đường trên tuyến ở trạng thái bình thường, hệ thống an toàn giao thông được duy trì đầy đủ và khu vực xảy ra sự cố không có mưa.

Nhận được thông tin, Đội vận hành số 2 thuộc Công ty cổ phần Vận hành và Bảo trì đường cao tốc Việt Nam (VEC O&M) có mặt tại hiện trường, phối hợp lực lượng CSGT thuộc C08 tổ chức phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông và xử lý vụ việc.

Phương tiện cứu hộ cũng được huy động để giải quyết hiện trường. Người bị thương được xe cấp cứu 115 Lào Cai đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ va chạm đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh.

Trước đó, trong ngày 14/8, cao tốc Nội Bài - Lào Cai cũng xảy ra 3 sự cố giao thông.

Khoảng 11h30 tại Km100+600, một xe khách đâm vào phía sau xe đầu kéo. Khoảng 10 phút sau, tại Km100+400, một xe khách khác tông vào hệ thống tôn sóng bên ngoài lề đường rồi lật.

Đến khoảng 13h15 cùng ngày, tại Km158+520, đoạn qua xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai, xe khách biển số 25H-001.00 va chạm với ô tô con biển số 30L-884.31 đang đi cùng chiều. Hai phương tiện bị hư hỏng sau vụ việc.

Các đội vận hành của tuyến đã phối hợp với lực lượng chức năng xử lý hiện trường, bảo đảm giao thông sau những sự cố trên. Cục C08 đang xác minh nguyên nhân các vụ tai nạn.

Tags

tai nạn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

01:30
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại