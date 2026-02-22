HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xe khách chở khoảng 20 người nghi mất phanh gặp nạn tại Sa Pa

Như Quỳnh |

Xe khách chở khoảng 20 người tham quan đang lưu thông thì bất ngờ lao xuống taluy âm, đầu xe biến dạng.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 16 giờ ngày 21-2, tại đường nội bộ trong khuôn viên Thiền viện Trúc Lâm, thuộc tổ dân phố Sa Pả 4, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Vào thời gian trên, xe ô tô 29 chỗ BKS 99E-018.xx chở khoảng 20 khách tham quan nghi bị mất phanh bất lao xuống taluy âm cách mặt đường từ 5-7 m.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: MXH

Tại hiện trường, chiếc xe khách nằm nghiêng dưới hố đất sâu, phần đầu xe biến dạng hoàn toàn và nhiều cửa kính bị vỡ vụn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 9 đã nhanh chóng cử một xe chuyên dụng cùng các cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an phường Sa Pa tổ chức cứu hộ.

Đến 16 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa 6 nạn nhân mắc kẹt bên trong ra ngoài an toàn. Thống kê ban đầu cho thấy vụ tai nạn làm 2 người bị thương nặng, số còn lại chỉ bị xây xát.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Vụ lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà khiến 6 người mất tích: Tìm thấy 1 thi thể, xác định nguyên nhân
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại