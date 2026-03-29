HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xe khách chở 26 người lao xuống vực, nhiều người bị thương

Như Quỳnh |

Xe khách chở 26 người khi đổ đèo đã bất ngờ lao xuống vực tại Tam Đảo, nhiều người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 29-3, tại Km 20 Quốc lộ 2B, thuộc thôn 2, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ. 

Xe ô tô chở 26 người lao xuống vực, nhiều người bị thương - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường giải cứu các nạn nhân. Ảnh: Báo Phú Thọ

Vào thời gian trên, xe ô tô khách 29 chỗ mang BKS 29B-098.xx do tài xế Lưu Đình Thanh (SN 1962, trú tại phố 803, phường Bạch Mai, TP Hà Nội) điều khiển, lưu thông theo hướng từ khu du lịch Tam Đảo xuống núi đã bất ngờ lao xuống vực.

Vị trí xảy ra tai nạn ở gần đỉnh đèo Tam Đảo. Thời điểm xảy ra tai nạn xe khách chở khoảng 26 người. Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương, bước đầu chưa ghi nhận có người tử vong tại hiện trường.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng và người dân nhanh chóng có mặt và chủ động thực hiện cứu hộ cứu nạn, đưa người bị thương lên đường và chuyển đến các cơ sở y tế cứu chữa.

Theo thông tin ban đầu, có 2 trường hợp bị thương khá nặng, trong đó có 1 cháu bé, đã được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc. Một số người bị thương nhẹ đang được điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Tam Đảo.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khoảnh khắc cứu cô gái trẻ rơi xuống giếng trong đêm

Khoảnh khắc cứu cô gái trẻ rơi xuống giếng trong đêm

00:47
Mỹ điều 7.000 lính thủy đánh bộ, lính dù tới Vùng Vịnh gây áp lực lên Iran

Mỹ điều 7.000 lính thủy đánh bộ, lính dù tới Vùng Vịnh gây áp lực lên Iran

Nga công bố video UAV tập kích, tuyên bố phá hủy "trận địa Patriot" tỷ đô của Ukraine

Nga công bố video UAV tập kích, tuyên bố phá hủy "trận địa Patriot" tỷ đô của Ukraine

00:59
Khoảnh khắc sét đánh thẳng vào toà nhà cao nhất thế giới: Cảnh tượng như ngày "tận thế" ở Dubai

Khoảnh khắc sét đánh thẳng vào toà nhà cao nhất thế giới: Cảnh tượng như ngày "tận thế" ở Dubai

01:00
Vụ hàng trăm thiếu niên lao vào ẩu đả: Ban hành lệnh giới nghiêm trong đêm

Vụ hàng trăm thiếu niên lao vào ẩu đả: Ban hành lệnh giới nghiêm trong đêm

01:11
Trực thăng cứu hỏa va vách đá, rơi thẳng vào đám cháy lớn, tình trạng phi công ra sao?

Trực thăng cứu hỏa va vách đá, rơi thẳng vào đám cháy lớn, tình trạng phi công ra sao?

Dân quân thân Iran phóng UAV vào Black Hawl - Vũ khí vài nghìn đô hạ gục trực thăng hơn 20 triệu đô

Dân quân thân Iran phóng UAV vào Black Hawl - Vũ khí vài nghìn đô hạ gục trực thăng hơn 20 triệu đô

00:54
Tiết lộ hình ảnh bất ngờ 1 giờ trước khi xảy ra vụ cháy nhà trên đường Lĩnh Nam

Tiết lộ hình ảnh bất ngờ 1 giờ trước khi xảy ra vụ cháy nhà trên đường Lĩnh Nam

01:09
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại