Xe khách biển số nước ngoài hoạt động 'chui'

Chỉ trong mấy ngày gần đây, trước cổng một số khu du lịch, danh lam thắng cảnh ở Đà Lạt như Thung lũng Tình yêu, Vườn hoa thành phố, hồ Xuân Hương… và trên một số tuyến đường ở nội ô TP Đà Lạt có 5-6 xe khách loại 45 chỗ biển kiểm soát Lào, Campuchia chở học sinh THPT từ TPHCM lên Đà Lạt tham quan, hoặc chở học sinh ở Đà Lạt đi huyện Lâm Hà (Lâm Đồng).

Một chiếc xe khách biển số Lào đưa hàng chục cán bộ, công nhân viên chức của UBND xã Đạ K’Nàng (Đam Rông, Lâm Đồng) đi du lịch biển Ninh Chữ (Ninh Thuận).

Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải cho biết có 5 xe khách loại 45 chỗ biển số Lào hoạt động thường xuyên, chở khách hợp đồng trên địa bàn Lâm Đồng hoặc đi một số tỉnh lân cận. Mặt khác, những ngày cao điểm có từ 8-10 xe biển số Lào và Campuchia chở du khách từ TPHCM lên Lâm Đồng.

“Một số tổ chức, cá nhân mua xe 45 chỗ biển số Lào và Campuchia giá rẻ, chỉ bằng 50% so với xe trong nước. Mặt khác, họ kinh doanh mà không phải nộp thuế, phí, trong khi chúng tôi phải nộp từ 1,7 -2,3 triệu đồng/xe/tháng; đó là chưa kể phí bảo trì đường bộ, các loại thuế, phí khác. Do đó, họ hạ giá hợp đồng vận chuyển xuống rất thấp, cạnh tranh không lành mạnh với xe khách làm ăn hợp pháp”, ông Trần Huy Phi (trú tại TP Đà Lạt) bức xúc nói.

Ông N.D.K, chủ một doanh nghiệp ở Phường 10 (TP Đà Lạt) đã gửi đơn phản ánh tình trạng trên với các cơ quan chức năng ở địa phương; đề nghị tiến hành kiểm tra, rà soát lại thực trạng xe biển số nước ngoài cạnh tranh không công bằng, trốn thuế và gây mất trật tự an toàn giao thông.

“Nhiều tháng qua, do dịch COVID-19, xe cộ chưa được phép qua lại cửa khẩu giữa các nước Việt Nam, Lào và Campuchia để kiểm định và xin cấp lại giấy thông hành, do đó, liệu các xe trên có giấy kiểm định chất lượng đạt tiêu chuẩn hay không? Ngoài ra, các xe này không có thiết bị giám sát hành trình và các thiết bị an toàn theo tiêu chuẩn, quy định của Việt Nam”, ông K nói.

Ngày 18/1, Công an TP Đà Lạt cho biết thời gian gần đây, qua tuần tra, kiểm soát, đội Cảnh sát giao thông-trật tự (CSGT-TT) đã phát hiện, lập biên bản xử phạt hành chính 3 trường hợp xe khách biển số Lào và Campuchia lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam quá thời hạn quy định.

Cơ quan chức năng đã xử phạt 4 triệu đồng/trường hợp; đồng thời buộc tái xuất phương tiện khỏi Việt Nam. Một trong những căn cứ để xử lý là Nghị định thư Liên vận giữa Việt Nam và Lào trong đó nêu rõ: Ô tô của hai nước được phép lưu trú trên lãnh thổ của nước bạn gọi là “tạm nhập” với thời gian tối đa là 30 ngày. Hết thời hạn trên, các xe này phải ra khỏi lãnh thổ nước bạn, gọi là “tái xuất”.