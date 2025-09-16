Xe hybrid bán chạy tháng 8 tại Việt Nam: CR-V bất ngờ lên đỉnh, Yaris Cross tăng mạnh nhưng nhiều mẫu xe Toyota lao dốc

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đã công bố doanh số bán hàng trong tháng 8/2025. Trong đó, bảng xếp hạng các mẫu xe sử dụng động cơ hybrid có nhiều biến động đáng chú ý.

Cụ thể, Honda CR-V e:HEV RS tạo nên bất ngờ lớn khi lần đầu tiên vươn lên vị trí dẫn đầu với 267 chiếc bán ra. Con số này thậm chí còn nhiều hơn bản máy xăng của chính mẫu xe này khi chỉ đạt 216 chiếc. So với tháng trước đó, CR-V e:HEV RS có sự tăng trưởng mạnh mẽ khi bán nhiều hơn 126 chiếc, tương đương mức tăng 89,36%.

Honda CR-V e:HEV RS dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số xe hybrid trong tháng 8/2025.

Ở vị trí thứ 2, Toyota Innova Cross HEV bất ngờ giảm doanh số mạnh. Tháng 7/2025, mẫu xe này ghi nhận 318 chiếc bán ra nhưng tháng vừa qua chỉ còn 221 chiếc, giảm 9 chiếc, tương đương 30,50%.

2 vị trí tiếp theo thuộc về Suzuki XL7 Hybrid và Toyota Corolla Cross HEV. Trong đó, Suzuki XL7 Hybrid bán 219 chiếc, tăng 35 chiếc so với tháng trước đó, tương đương 19,02%. Đối với Corolla Cross, mẫu CUV này ghi nhận 219 chiếc được giao, giảm 20 chiếc so với thán trước đó.

Một bất ngờ thú vị khác là sự tăng tưởng đáng ghi nhận của Toyota Yaris Cross HEV. Mẫu CUV cỡ B này bán được 135 xe trong tháng 8/2025. Con số này tăng tới 2,25 lần so với tháng trước đó chỉ đạt 60 chiếc.

Cũng giống CR-V e:HEV RS, thị trường còn ghi nhận 2 mẫu xe có doanh số bản hybrid cao hơn bản máy xăng truyền thống là 2 mẫu sedan gồm Toyota Camry HEV và Honda Civic e:HEV RS. Trong đó, Camry HEV bán được 113 chiếc, gần gấp đôi so với bản máy xăng (62 chiếc). Đối với Civic e:HEV RS, mẫu sedan hạng C này bán được 33 chiếc, gấp 1,5 lần so với bản máy xăng (22 chiếc).

Các mẫu xe còn lại trong danh sách xe hybrid trong tháng 8/2025 gồm Honda HR-V e:HEV RS bán 64 chiếc, Toyota Alphard HEV bán 17 chiếc, Kia Sorento HEV/PHEV bán 11 chiếc. Và đứng cuối cùng như thường lệ vẫn là Toyota Corolla Altis HEV với chỉ 4 chiếc được giao.

Tổng kết cả nhóm xe hybrid, doanh số tháng 8 đạt 1.302 chiếc. Con số này tăng so với 1.186 xe của tháng trước đó.

Hiện nay, giải thưởng Car Choice Awards 2025 đang đi vào giai đoạn 2 với nhiều diễn biến thú vị. Trong đó, hạng mục Xe hybrid của năm đang có sự góp mặt của 5 mẫu xe. Dẫn đầu đang là Honda CR-V e:HEV RS với hơn 9.500 lượt bình chọn. Các vị trí tiếp theo thuộc về BYD Sealion 6, Toyota Corolla Cross HEV, Toyota Camry HEV, Honda Civic e:HEV RS.