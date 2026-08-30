Xế hộp gần 12 tỷ của Hoàng Đức

Tiền vệ đội tuyển Việt Nam Hoàng Đức sở hữu một trong những mẫu SUV hạng sang có giá gần 12 tỷ đồng.

Nguyễn Hoàng Đức là một trong những tiền vệ nổi bật của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây. Bên cạnh sự nghiệp trên sân cỏ, những tài sản có giá trị mà cầu thủ sinh năm 1998 sở hữu cũng nhận được sự quan tâm, trong đó đáng chú ý là chiếc Mercedes-AMG G63.

Tại Việt Nam, Mercedes-AMG G63 có giá khoảng 11,75 tỷ đồng, thuộc nhóm SUV hiệu suất cao đắt tiền của thương hiệu Mercedes-Benz. Đây cũng là mẫu xe có thiết kế đặc trưng, kết hợp kiểu dáng vuông vức của dòng G-Class với hệ truyền động hiệu suất cao của AMG.

SUV hơn 11 tỷ đồng, công suất gần 600 mã lực

Mercedes-AMG G63 được trang bị động cơ V8 4.0L tăng áp kép, cho công suất khoảng 577 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Động cơ kết hợp hộp số tự động AMG SPEEDSHIFT 9 cấp và hệ dẫn động 4MATIC.

Nhờ hệ thống truyền động này, G63 có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong khoảng hơn 4 giây, một con số đáng chú ý đối với mẫu SUV có kích thước lớn.

Không chỉ tập trung vào khả năng vận hành trên đường phố, G63 vẫn duy trì những đặc tính địa hình của G-Class. Xe sử dụng kết cấu khung gầm rời, khoảng sáng gầm lớn và hệ thống 3 khóa vi sai cơ khí, qua đó hỗ trợ khả năng vận hành trên nhiều địa hình khác nhau.

Ngoại hình của G63 giữ những đường nét vuông vức đặc trưng của G-Class, trong khi các chi tiết AMG giúp chiếc xe có diện mạo thể thao hơn. Lưới tản nhiệt Panamericana, cản trước thiết kế riêng, hốc bánh mở rộng và hệ thống ống xả bên hông là những điểm nhận diện của phiên bản hiệu suất cao.

Bên trong, khoang cabin sử dụng nhiều vật liệu cao cấp như da Nappa, kim loại và sợi carbon. Xe được trang bị hệ thống thông tin giải trí MBUX, cụm màn hình kép 12,3 inch, đèn viền nội thất 64 màu cùng hệ thống âm thanh Burmester 3D.

Không phải chiếc xe sang đầu tiên của Hoàng Đức

Mercedes-AMG G63 không phải mẫu xe sang đầu tiên gắn với Hoàng Đức. Trước đó, tiền vệ này từng sử dụng Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC, mẫu SUV có giá khoảng 2,3 tỷ đồng tại Việt Nam. Đây cũng là mẫu xe từng được các cầu thủ đội tuyển quốc gia như Quang Hải và Đoàn Văn Hậu lựa chọn.

Việc chuyển từ GLC 300 lên G63 cũng cho thấy sự khác biệt đáng kể về phân khúc. Nếu GLC 300 hướng tới nhóm SUV hạng sang phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày, G63 nằm ở phân khúc cao hơn, kết hợp khả năng vận hành mạnh với mức độ cá nhân hóa và trang bị cao cấp.

Trong những năm qua, Hoàng Đức liên tục ghi dấu ấn trong màu áo các đội tuyển Việt Nam và cấp CLB. Theo các số liệu thống kê chuyên môn, Hoàng Đức là cái tên hiếm hoi của đội tuyển Việt Nam duy trì được phong độ ổn định qua tất các các trận đấu kể từ đầu giải. Anh cũng luôn nằm trong nhóm cầu thủ chạy nhiều nhất, chuyền nhiều nhất trong tất cả các trận đấu của ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2026. Tiền vệ của Ninh Bình có 15 đường chuyền quyết định, trong đó có 4 kiến tạo chuyển thành bàn thắng – dẫn đầu toàn giải, là minh chứng rõ nhất cho giá trị của Đức.

Hoàng Đức luôn là cầu thủ được chấm điểm cao tốp đầu trong tất cả các trận đấu kể từ đầu giải. Mới nhất, anh được Sofascore chấm 7,4 điểm – cao nhất trong các cầu thủ thi đấu trên sân trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình.

Khánh Vy