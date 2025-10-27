Xe Honda "đổi" được 3 chiếc Yamaha vừa ra mắt Việt Nam: Xem bảng so sánh này biết rõ xe nào trội hơn

Hôm 25/10, Honda Việt Nam đã chính thức tung mẫu xe số vượt địa hình Honda CT125. Mẫu xe này được thiết kế phù hợp với việc đi phượt hoặc địa hình nhẹ, tương tự như mẫu Yamaha PG‑1 của Yamaha.

Tuy nhiên, dù cùng phân khúc nhưng hai mẫu xe này lại có chênh lệch lớn về giá: Một chiếc Honda CT125 có giá gần bằng ba chiếc Yamaha PG-1 cộng lại. Vậy, sự khác biệt là gì?

Giá bán

Hạng mục Honda CT125 Yamaha PG-1 Giá bán Khoảng 85,8 triệu đồng (giới thiệu) Từ 30,4 triệu đồng đến 34,95 triệu đồng (tùy phiên bản)

Xuất xứ Nhập khẩu

Lắp ráp trong nước Bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km 3 năm hoặc 30.000 km

Giá bán chênh lệch lớn khuếch tại về khác biệt giữa nhóm khách hàng mục tiêu của hai mẫu xe, dù cả hai cùng chung phân khúc. Trong khi Yamaha PG-1 phù hợp với nhóm người dùng trẻ, không muốn chi tiêu nhiều cho một mẫu xe, Honda CT125 lại dành cho những người có kinh tế mạnh, sẵn sàng chi cho một mẫu xe có giá trị cao hơn.

Động cơ

Hạng mục Honda CT125 Yamaha PG-1 Động cơ Xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí 123,9 cc

Xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí 113,7 cc Hộp số Hộp số 4 cấp bán tự động (không có côn tay) Hộp số 4 cấp bán tự động (không có côn tay) Công suất 6,76 kW (9,07 mã lực) tại 6.250 vòng/phút; 10,9 Nm tại 4.750 vòng/phút 6,6 kW (8,85 mã lực) tại 7000 vòng/phút; 9,5 Nm tại 5.500 vòng/phút Tiêu hao nhiên liệu 1,61L/100 km 1,69L/100 km

Về động cơ và hiệu suất, Honda CT125 đang chiếm ưu thế khi có công suất nhỉnh hơn nhưng lại tiêu hao ít nhiên liệu hơn. Song, khác biệt là không quá lớn và gần như không cho thấy sự khác biệt rõ rệt khi sử dụng.

Honda CT125 chính thức ra mắt Việt Nam hôm 25/10.

Một điều khiến cả hai mẫu xe phù hợp với số đông người sử dụng là việc sử dụng hộp số bán tự động. Với hộp số này, người lái không cần làm quen hay học cách sử dụng tay côn, vốn là thao tác gây khó khăn với nhiều người.

Trang bị

Hạng mục Honda CT125 Yamaha PG-1 ABS

Phiên bản giới hạn Trang bị tiện nghi Màn hình điện tử Màn hình điện tử Trang bị an toàn Phanh đĩa trước/sau, phanh trước có ABS Phanh đĩa trước tích hợp ABS (tùy phiên bản) Trang bị khác Pô vắt kiểu scrambler, lốp đa địa hình, vành căm, yên đơn, baga hàng, ốp bảo vệ máy Lốp đa địa hình, vành căm



Với mức giá chênh lệch lớn, Honda CT125 có sự khác biệt ở mặt trang bị; song, có thể thấy rằng khác biệt không quá lớn, nhất là khi tính đến việc Yamaha thiết kế PG-1 với khả năng tùy biến rất cao, trong đó có cả việc bỏ yên sau để có thêm chỗ kể đồ.

Yamaha PG-1 vừa ra mắt phiên bản nâng cấp, có thêm phanh ABS, đồng hồ điện tử.

Song, Honda CT125 đang có hai trang bị có thể nói là tốt hơn, là phanh đĩa trước/sau, và trang bị sẵn pô vắt. Ống pô vắt không chỉ nâng cao tính thẩm mỹ, chi tiết này còn giúp xe có khả năng lội nước tốt hơn.

Giá trị lịch sử?

Một điểm đáng chú ý là mẫu Honda CT125 vốn có lịch sử lâu đời, không những đã có được cộng đồng chơi xe lớn hơn mà còn có thêm giá trị về văn hóa. Dòng CT của Honda bắt nguồn từ những mẫu Super Cub CT/CT90 thập niên 1960, và CT125 là bản “hồi sinh” với tinh thần phượt/địa hình.

Honda CT125 có lịch sử phát triển dài hơn so với xe của Yamaha.

Như vậy, có thể thấy rằng nếu chỉ xét về mức giá và khả năng tiếp cận thị trường, Yamaha PG-1 là lựa chọn dễ tiếp cận hơn với chi phí thấp và trang bị an toàn đáng chú ý. Trong khi đó, Honda CT125 hướng đến phân khúc cao hơn với một điểm cộng về yếu tố lịch sử.